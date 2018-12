Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti si separano dopo 10 anni di matrimonio

Paolo Virzì lascia la casa che divideva con Micaela Ramazzotti e scoppia a piangere : Ancora un momento difficile per il regista Paolo Virzì: dopo l’inattesa separazione con Micaela Ramazzotti, con cui è stato sposato quasi dieci anni e ha avuto due figli, il cineasta ha dovuto lasciare la casa che condividevano. Dei paparazzi erano appostati di fianco all’abitazione e hanno documentato la scena, scattando diverse fotografie nelle quali si vede anche un Virzì chiaramente provato che, a un tratto, si abbandona pure a ...

Micaela Ramazzotti dopo Paolo Virzì ricomincia da Gabriele Muccino : Micaela Ramazzotti sembra pronta a cambiare pagina dopo la separazione da Paolo Virzì e lo fa con un altro regista, Gabriele Muccino. I due, infatti, sono stati avvistati la sera dello scorso 31 ottobre – una decina di giorni prima dell’annuncio della separazione – in un pub romano dove sono entrati mascherati per la festa di Halloween. Poi, una volta sedutisi in un privé, si sono tolti le maschere e avrebbero goduto della ...

Mara Venier - la gaffe - inconsapevole - a Domenica In : 'Tanti saluti a Paolo Virzì' : Nella puntata del 4 novembre ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In c'era l'attrice Micaela Ramazzotti. Zia Mara è stata protagonista di una piccola gaffe, quando ha salutato...

