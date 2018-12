Panathinaikos-Milano | Eurolega 2019 | a che ora inizia e su che canale vederla in tv e

oasport

: Ore 20.15 Alba Berlino-Lokomotiv Kuban Ore 20.30 Brescia-Ulm Ore 20.45 Milano-Bayern Monaco Ore 21.00 Real Madrid-P… - neis95 : Ore 20.15 Alba Berlino-Lokomotiv Kuban Ore 20.30 Brescia-Ulm Ore 20.45 Milano-Bayern Monaco Ore 21.00 Real Madrid-P… - zazoomnews : Basket Eurolega 2019: Panathinaikos-Olimpia Milano. Programma orario e tv. Come vederla in streaming - #Basket… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Secondo scontro diretto nella stessa settimana per l’Olimpia. Domani, venerdì 21 dicembre, la formazione allenata da Simone Pianigiani tornerà in campo a distanza di soli due giorni dall’intensa sfida persa nel finale con il Bayern Monaco per la quattordicesima giornata dell’2018-di basket. L’incontro costituisce un vero e proprio spartiacque per Mike James e compagni, chiamati all’impresa sul difficile campo del, dopo cinque sconfitte consecutive.Di scontro diretto si tratta, dal momento che la formazione greca è anche lei in piena lotta per un posto nei playoff. Nelle ultime sei edizioni la squadra allenata dal 2016 dallo spagnolo Xavi Pascual non ha mai fallito l’appuntamento con i quarti di finale. Il miglior realizzatore delè lo statunitense Keith Langford, che nella stagione 2013-2014 aveva ...