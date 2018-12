Palermo | fermato un minorenne per l’omicidio del clochard Aldo | “Colpito alla testa con

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 dicembre 2018) L’ha ucciso con un colpo di spranga inper 25 euro, quelli che Aid Abdellah, ilfrancese morto adomenica sera sotto i portici di piazza Ungheria, aveva racimolato suonando la sua armonica. Dquale non si separava mai, come dal suo gatto. Sarebbe questo il movente dietro l’omicidio di ‘’, come lo conoscevano tutti, commesso – stando agli investigatori – da un 16enne romeno. Ilha confessato l’aggressione, mapm che lo ha interrogato ha detto che non voleva ucciderlo.Lo ha colpito per prendere qualche decina di euro che l’uomo teneva nel portafoglio. Forse ha preso anche il cellulare. Il minore si trova ora nel centro di prima accoglienza Malaspina in stato di fermo in attesa della convalida. La presenza del minore in piazzale Ungheria è stata ripresa da alcune telecamere, come ricostruito ...