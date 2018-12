Oroscopo del giorno 22 dicembre | un sabato d' amore al Capricorno | scarno per l' Acquario

Paolo Fox - Oroscopo di domani : previsioni del 21 dicembre 2018 : oroscopo Paolo Fox di domani, 21 dicembre: previsioni Ariete, Toro e Gemelli Si svela l’oroscopo di Paolo Fox di domani, 21 dicembre con le previsioni segno per segno partendo come sempre dai primi tre segni dello zodiaco. Ariete: domani attenzione alla Luna dissonante che potrebbe creare dei disagi assai fastidiosi. La situazione lavorativa migliorerà un po’, ma è dal 2019 che vivranno dei cambiamenti più che positivi. In amore ...

Oroscopo del giorno 21 dicembre : faville per Toro e Bilancia : Siete curiosi di leggere l’Oroscopo del 21 dicembre 2018 per tutti i segni? Sarà una giornata impegnativa per molti, altri finalmente potranno guardare con più leggerezza alle feste e le imminenti vacanze. Ancora impegni sul lavoro per il Cancro e i Pesci, affari al top per il Sagittario, mentre l’amore sarà molto più semplice per Vergine e Bilancia. Vediamo quali saranno i segni più fortunati della giornata di domani. Vergine, Sagittario e ...

Oroscopo del lavoro di venerdì 21 - promesse per i Capricorno : L'Oroscopo del lavoro di venerdì regala delle dritte utili per migliorare la propria performance lavorativa, correggendo le situazioni che non vanno per procedere dritti alla meta. Gli astri sono dei potenti alleati. Essi illuminano gli stati d'animo di ciascun segno dello Zodiaco e indicano la strada giusta per raggiungere i propri traguardi. Come sarà questa giornata che precede il weekend di Natale? venerdì 21 dicembre inizia apportando una ...

Branko - l’Oroscopo 2019 : previsioni di tutti i segni dello zodiaco : Oroscopo 2019 Branko: le previsioni dei 12 segni zodiacali di fine anno Dopo aver parlato, nei giorni scorsi, delle previsioni dell’oroscopo di Branko del 2019 relative ai primi nove mesi del nuovo anno, in questo articolo sveliamo come sarà la situazione astrologica secondo le previsioni di Branko dell’oroscopo 2019 negli ultimi tre mesi, quindi da ottobre a dicembre del nuovo anno. Le previsioni sono tratte dal libro Branko ...

Oroscopo della settimana di Natale : rivincita per l'Ariete : L'Oroscopo di Natale approfondisce la sfera affettiva e quella professionale di ciascun segno zodiacale, con un pizzico di magia che solo gli astri sanno regalare durante le festività. Quali sono allora le news astrali per la settimana che va dal 24 al 30 dicembre? Continua la fortuna per il Sagittario, il cui cielo è popolato da Giove e Mercurio. Ottime notizie sono in vista per l'Ariete, dinamico e geniale. E l'amore nelle previsioni ...

Oroscopo del giorno 20 dicembre : risultati professionali per il Leone : La settimana sta per volgere al termine. Quali sono le previsioni astrologiche del giorno prima dell'inizio del fine settimana? Scopriamo le stelle di domani, giovedì 20 dicembre, con lavoro, salute e amore da Ariete a Pesci. Ariete: domani è possibile che viviate delle tensioni. Non mancheranno delle polemiche in campo lavorativo, ma anche sentimentale. Per quanto riguarda gli affari desiderate attuare dei cambiamenti....Continua a leggere

Oroscopo del 31 dicembre : amore a gonfie vele per il Cancro : Favori astrali per il lavoro dei nati nel segno dei Pesci e rosee prospettive amorose per i romantici nati sotto il segno del Cancro. Cancro brilla in amore Ariete: nervosi e bellicosi. Anche se il giorno suggerisce festeggiamenti i nativi non saranno in vena di brindisi ed abbuffate. Gelosie amorose li colpiranno e col partner potrebbero volare parole grosse. Sarà bene far pace prima della mezzanotte per accantonare le insidie e brindare ...

Oroscopo del giorno 21 dicembre con stelline : venerdì con Sole in transito - Bilancia vola : L'Oroscopo del giorno 21 dicembre apre una nuova parentesi in merito all'andamento messo in preventivo dalle stelle. In evidenza quest'oggi la classifica stelline con le previsioni astrali interessanti i simboli della seconda metà dello zodiaco. A tenere alta la curiosità, ovviamente in termini di Astrologia, l'imminente passaggio del Sole nel segno del Capricorno, senz'altro ben disposto a favorire i nativi del segno di Terra. Allora, curiosi ...

Oroscopo 2019 : sarà l'anno del Leone - problemi per i nati del Cancro : Come ogni fine d'anno c'è grande curiosità per l'Oroscopo, in questo caso relativo al 2019. Le previsioni astrologiche indicano un anno estreamente positivo per i nati sotto il segno del Leone, mentre ci potrebbero essere problemi per il Cancro. Ma andiamo con ordine: per l'Ariete si profila un 2019 interessante, perché porterà alcuni cambiamenti positivi, comportando meno stress soprattutto nel mondo del lavoro. sarà un anno di consolidamento ...

Oroscopo della settimana dal 24 al 30 dicembre : Pesci e Toro troveranno l'amore a Natale : Tra circa una settimana è Natale. Come lo passerete secondo la situazione astrale? Quali sono i segni zodiacali più fortunati dell'ultima settimana del 2018? Complice la congiunzione astrale tra Luna e Marte, saranno 7 giorni positivissimi per i segni di terra, in particolare Capricorno e Toro. Periodo non troppo roseo, invece, per i nati sotto il segno di Cancro, Ariete e Leone. I segni d'aria Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): la settimana ...

Oroscopo del giorno 19 dicembre : Venere positiva per il Cancro : Prosegue la settimana che precede il Natale. Quali sono le previsioni che riguardano la giornata di mercoledì 19 dicembre? Le stelle con l'Oroscopo sul lavoro, sentimenti e salute dall'Ariete ai Pesci sono pronte a dare i loro consigli. Il segno più fortunato sembra proprio il Cancro, grazie alla positiva influenza di Venere. Previsioni e Oroscopo del 19 dicembre: Gemelli attenti alle spese Ariete: ci saranno molte cose da fare in questa ...

Paolo Fox 2019 Oroscopo : previsioni delle stelle per ogni segno : oroscopo 2019 di Paolo Fox: le previsioni zodiacali dei segni d’acqua Mancano poco più di dieci giorni all’arrivo del 2019 e, come ogni anno, Paolo Fox si prepara a rivelare le sue previsioni dell’oroscopo dell’anno nuovo che renderà note, come da tradizione, nella puntata speciale de I Fatti Vostri dedicata all’astrologia, in onda lunedì 31 dicembre a partire dalle 11.00 su Rai2. In attesa di scoprire quelle che ...

Oroscopo di gennaio - grandi progetti per il segno del Cancro : L'inizio dell'anno ci porta ad elaborare le prime previsioni astrologiche apportando una ventata di novità e coinvolgendo ciascun segno dello Zodiaco. In questo articolo andremo ad analizzare l'Oroscopo di gennaio dedicato al segno del Cancro, sensibile e amante delle piccole cose. Come sarà l'amore e la fortuna nel lavoro nel primo mese dell'anno? Come se la caverà il Cancro nei rapporti amorosi e nella sfera professionale? L'Oroscopo ...

Oroscopo di Branko 2019 : le previsioni dello zodiaco complete : Oroscopo Branko del 2019: le previsioni astrologiche di tutti i segni zodiacali Come ogni anno, l’astrologo Branko aspetta gli appassionati di stelle in libreria con la sua ultima pubblicazione, ossia “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, libro che contiene tutte le sue previsioni dell’Oroscopo dell’anno nuovo, dettagliate e approfondite, delle quali noi riportiamo piccole indicazioni generali relative ai ...