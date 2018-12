Ora Renzo Bossi lavora nell' azienda di famiglia

Renzo Bossi - la nuova vita del Trota : Ora si fa chiamare The Importance of Being Bossi : Vi ricordate di Renzo Bossi , 'il Trota'? Spy nel numero in edicola venerdì 21 dicembre ha scoperto cosa fa oggi il figlio minore del fondatore della Lega, da anni lontano dalla politica. Vive ad Agrate , in provincia di Milano, ma pare che abbia anche un appartamento in zona City life, tra i quartieri più costosi in Italia. È a capo dell'azienda agricola di famiglia , motivo ...

Renzo Bossi - la nuova vita del Trota : Ora si fa chiamare "The Importance of Being Bossi" : Vi ricordate di Renzo Bossi, ?il Trota?? Spy nel numero in edicola venerdì 21 dicembre ha scoperto cosa fa oggi il figlio minore del fondatore della Lega, da anni lontano dalla...

Ponte MOrandi - ricostruzione a Salini-Fincantieri. Costerà 202 milioni. Renzo Piano supervisore : La cordata Salini Impregilo Fincantieri ricostruirà il Ponte Morandi. Alle 17 il commissario straordinario Marco Bucci darà l’annuncio. Il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato che il Ponte sarà ricostruito «bene e rapidamente, e soprattutto da imprese italiane»...

Genova - è di Renzo Piano il progetto del nuovo viadotto : non si chiamerà più Ponte MOrandi : L'opera verrà realizzata entro il dicembre del 2019 dalla cordata composta da Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr per un costo complessivo di circa 220/230 milioni di euro. La struttura utilizzerà “pile” anziché “stralli” "nel rispetto della sensazione di avversione psicologica maturata in città dopo il crollo del Morandi".Continua a leggere

Ponte MOrandi : ricostruzione a Salini-Fincantieri-Italferr - progetto di Renzo Piano : È ufficiale: la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova sarà affidata a Salini Impregilo insieme a Fincantieri e Italferr. Lo ha riportato l’Agenzia Ansa citando fonti vicine alla struttura commissariale. Il progetto sarà eseguito sull’idea dell’architetto genovese Renzo Piano. Fuori dalla partita quindi il gruppo Cimolai di Pordenone, con il progetto firmato dall’architetto Santiago Calatrava. La società Cimolai Spa di ...

Ponte MOrandi Genova - la ricostruzione a Salini Impregilo e Fincantieri. Passa il progetto rivisto di Renzo Piano : La ricostruzione del Ponte a Genova, dopo il tragico crollo del Morandi lo scorso 14 agosto, sarà fatta da Impregio Salini e Fincantieri ispirandosi al progetto, rivisto, di Renzo Piano. Lo riportano un articolo del Corriere della sera e uno de la Stampa.Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ai microfoni di Radio Anch'io afferma che il nuovo Ponte "a fine 2019 sarà già in piedi e all'inizio del 2020 al massimo ...

Uomini e Donne - trono classico : LORENZO litiga ancOra con GIULIA CAVAGLIÀ per il bacio a CLAUDIA DIONIGI : Tensione alle stelle a Uomini e Donne nel trono classico di LORENZO Riccardi: quest’ultimo infatti, nell’ultima registrazione dal dating show, ha litigato nuovamente con GIULIA CAVAGLIÀ. Scopriamo insieme che cosa è successo grazie alle ultime anticipazioni. ancora arrabbiata per il bacio che il ragazzo ha scambiato con CLAUDIA DIONIGI, GIULIA ha scelto di non organizzare nessun tipo di esterna con LORENZO e, proprio per questo, gli ...

Anticipazioni Uomini e donne : ancOra litigi per Lorenzo - Langella perde Luca : Si è tenuta oggi 7 dicembre una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. In studio erano presenti i tronisti Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli, ognuno dei quali è uscito con rispettivi corteggiatori o corteggiatrici. La situazione è apparsa ancora abbastanza confusa per Lorenzo, alle prese con nuovi contrasti con Giulia Cavaglià. Le idee di Luigi, invece, si sono fatte ...

Gossip Uomini e Donne : Giulia Cavaglià innamOrata di Lorenzo Riccardi? : Giulia Cavaglià fa sul serio con Lorenzo: il gesto per il tronista di Uomini e Donne Quasi una settimana fa è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa circostanza, come riportato dalle anticipazioni circolate on line, Giulia Cavaglià ha litigato nuovamente con Lorenzo Riccardi. Per tale ragione ha abbandonato il programma. Tuttavia Lorenzo è immediatamente corso dietro la ragazza per cercare un ...

Uomini e Donne anticipazioni : ancOra liti tra Lorenzo Riccardi e Giulia. Il tronista abbandona lo studio : Appare sempre più intrigante il percorso di Lorenzo Riccardi sul trono di Uomini e Donne. Finalmente, infatti, ci sono ben due corteggiatrici che gli interessano realmente, e per loro pare disposto anche a fare... L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: ancora liti tra Lorenzo Riccardi e Giulia. Il tronista abbandona lo studio proviene da Gossip, News, VIPs, anticipazioni, Reality.

Il progetto di Renzo Piano : 43 lanterne in ricordo delle vittime del MOrandi : Circa quaranta i progetti presentati ieri al commissario Bucci, lo abbiamo scritto. Due di essi in pole position: quello della cordata Fincantieri – Salini Impregilo – Italferr, ispirato al disegno di Renzo Piano, e quello del gruppo Cimolai, che ha chiamato in causa l’architetto Santiago Calatrava. Sui due progetti vige un riserbo quasi totale, ma alcuni elementi comuni filtrano: il materiale che entrambi propongono di utilizzare è l’acciaio, ...

Calatrava e Renzo Piano nei progetti del nuovo Ponte MOrandi : Fino alle 11 di ieri mattina l’unica proposta arrivata era quella di una società siciliana. Poi, all’improvviso, nel giro di pochi minuti, la Pec del Matitone ha raccolto una quarantina di manifestazioni di interesse, “quasi equamente ripartite” – scrive Il Secolo XIX – tra demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi e il controllo dei lavori. Le proposte presentate Tra le società in pista, oltre a quelle già circolate nei giorni scorsi, ...

Marc Marquez - Test Valencia MotoGP 2018 : “Penso solo a lavOrare - Lorenzo sta migliOrando - sorprese Morbidelli e Bagnaia” : Al termine della seconda ed ultima giornata dei Test della Moto GP a Valencia, il Campione del Mondo Marc Marquez è stato intervistato da Marca. Il pilota della Honda si è subito soffermato su come sono andate le cose in pista: “Abbiamo lavorato molto sulle due nuove moto, con due diverse specifiche a livello del motore. C’erano molte novità e andavano capite. Abbiamo immagazzinato tante informazioni utili e ora dobbiamo analizzare ...

MotoGp - Alberto Puig snobba Jorge Lorenzo : “sinceramente non so ancOra nulla di lui…” : Il team manager della Honda ha rispettato l’accordo di non dichiarare nulla sulle prestazioni di Lorenzo, snobbando il suo lavoro a Valencia Maverick Vinales ha realizzato il miglior tempo nella seconda e ultima giornata dei test MotoGp sul circuito ‘Ricardo Tormo’ di Valencia. Lo spagnolo ha girato in 1’30″757, precedendo Andrea Dovizioso su Ducati e Marc Marquez. Nono posto per Valentino Rossi a oltre sei ...