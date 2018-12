Operazione Lanterne Cinesi | la Gdf sequestra 3 milioni di luci natalizie pericolose

abruzzo24ore.tv

: Operazione “lanterne cinesi”: sequestrati tre milioni di luci di natale pericolose... - Centralmente : Operazione “lanterne cinesi”: sequestrati tre milioni di luci di natale pericolose... - sansalvonet : Operazione 'Lanterne cinesi', sequestrate 3 milioni di luci natalizie -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Pescara - Nell’ambito del contrasto ai traffici ed alle attività illecite disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, in questo mese di dicembre, hanno proceduto al sequestro di circa 3.000.000 dia led, prive di requisiti di sicurezza, utilizzate sia per le decorazioni degli alberi di Natale che per gli addobbi esterni dei balconi. In particolare, nel corso di controlli effettuati nel territorio pescarese è emerso che in alcuni negozi gestiti da cittadinierano in vendita illuminazionisulle cui confezioni erano indicate false informazioni circa le certificazioni di qualità e di utilizzo. Nello specifico, levenivano vendute per utilizzo esterno, mentre, in base alle caratteristiche tecniche, potevano trovare impiego solo negli ambienti interni. L’utilizzo di ...