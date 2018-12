Nuovo stadio Firenze | il sindaco Nardella | “Nel 2023 se tutto va bene”

Nuovo stadio Fiorentina - l’importante annuncio di Nardella : “Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto nulla pero’ credo che la Fiorentina stia andando avanti, anche perche’ dagli incontri tecnici sono emersi dati positivi sul fatto che la societa’ abbia accelerato sia nelle operazioni di progettazione che su quelle sul sito di carotaggio. Sono abbastanza ottimista”. Sono le parole del sindaco di Firenze, Dario Nardella, ospite ai microfoni di “Lady Radio” sul ...

Cagliari - dal Comune altri 5 milioni di euro per il Nuovo stadio : Il Comune ha stanziato ulteriori 5 milioni da destinare al project financing per la costruzione del nuovo stadio, che avrà i canoni UEFA 4. L'articolo Cagliari, dal Comune altri 5 milioni di euro per il nuovo stadio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cagliari - regalo di Natale del Comune : stanziati 5 milioni per il Nuovo stadio : Inoltre museo del Cagliari, ristorante panoramico, lounge bar con vista su campo e mare, sport bar e spogliatoi, hotel da 72 camere, quattro con vista sul campo da gioco. La chicca? La piscina ...

Roma - la Qatar si candida per il Nuovo stadio : Ne ha parlato all'Adnkronos Pasquale Salzano, ambasciatore italiano in Qatar: 'Il Qatar guarda con crescente attenzione agli investimenti in Italia e in particolare il mondo del calcio occupa un ...

Nuovo stadio della Roma : Qatar Airways potrebbe diventare name sponsor : Qatar Airways potrebbe diventare name sponsor del Nuovo stadio della Roma secondo quanto trapelato nelle ultime ore Qatar Airways potrebbe diventare name sponsor del Nuovo stadio della Roma? ”Il Qatar guarda con crescente attenzione agli investimenti in Italia e in particolare il mondo del calcio occupa un posto speciale. Sono certo che tutto ciò che verra loro proposto sarà valutato con molto interesse”. Sono le parole ...

Il Nuovo stadio di Milan e Inter sull’ex Trotto : San Siro andrà demolito : Dopo l'apertura del sindaco si ragiona sulla possibilità di costruire il nuovo impianto nelle vicinanze di quello attuale che sarà smantellato L'articolo Il nuovo stadio di Milan e Inter sull’ex Trotto: San Siro andrà demolito è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sala : «Nuovo stadio nell’area di San Siro? Buona alternativa» : Il sindaco di Milano Beppe Sala ha risposto a chi gli chiedeva commenti sull'idea di Gazidis di uno stadio di proprietà condiviso tra Milan e Inter. L'articolo Sala: «Nuovo stadio nell’area di San Siro? Buona alternativa» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - divergenze tra Sala e Gazidis in merito al Nuovo stadio : “Aspetto che le squadre vengano da me ufficialmente. Avevo chiesto un nuovo incontro entro fine dell’anno. Dai discorsi di ieri, non ho capito se l’idea di costruire lo stadio, ventilata nei nostri incontri, sarebbe comunque nell’area di San Siro, il che sarebbe comunque un’alternativa buona per noi. Non ci andrebbe male“. Sono le parole pronunciate questa mattina dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a ...

Il progetto-Gazidis al Milan : giovani e Nuovo stadio di proprietà : Il futuro del club rossonero È il giorno dei ritratti di Ivan Gazidis, nuovo amministratore delegato del Milan in arrivo dall’Arsenal. Sudafricano, 54 anni, è l’uomo del futuro per il club rossonero. Un futuro raccontato da Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, e che si basa su dei pilastri ben precisi: «Gazidis è stato fondatore e commissioner della Mls, la lega del soccer americano. Se il calcio è diventato una realtà ...

Gazidis punta su un Nuovo stadio condiviso tra Milan e Inter : Secondo il nuovo ad rossonero la ristrutturazione di San Siro non porterebbe gli stessi benefici di un nuovo impianto L'articolo Gazidis punta su un nuovo stadio condiviso tra Milan e Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Verità Gazidis : Nuovo stadio ed Elliott a tempo indeterminato nel Milan : In un incontro con i direttori di Corriere dello Sport, Tuttosport e Gazzetta dello Sport Ivan Gazidis, nuovo amministratore delegato rossonero, ha svelato i piani di un club che ha bisogno di una ...

Stadio Nuovo - ora filtra ottimismo : a fine 2019 via ai lavori? Pallotta spera : Da entrambe le parti - scrive Chiara Zucchelli su 'La Gazzetta dello Sport' - filtra ottimismo e, apparente, serenità, anche se il presidente Pallotta sperava che, a due settimane da Natale, l'iter ...

Nuovo stadio della Roma - ignorato un punto fondamentale : Il Politecnico di Torino, sul tema del traffico legato al progetto del Nuovo stadio di proprietà della Roma, non poteva usare un aggettivo più appropriato e chiarificatore: catastrofico. Non che ci ...

Nuovo stadio Roma - il procuratore Pecoraro a gamba tesa : “non andava fatto così” : Figc, Giuseppe Pecoraro ha parlato della questione legata allo stadio della Roma, criticandolo senza mezzi termini “Lo stadio della Roma? Ho sempre dichiarato che lo stadio non andava fatto in quella maniera. Per me il posto è sbagliato. Ma se non si fa la viabilità e si raddoppiano le corsie della via del Mare non si da nessuna parte“. Lo ha detto il procuratore della Figc, Giuseppe Pecoraro all’Adnkronos, sullo stadio ...