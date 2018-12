Nuove impronte di dinosauri scoperte in Gran Bretagna | ecco perché sono eccezionali

Nuove immagini di Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10 Lite : fori da una parte - impronte sul lato dall’altra : Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus e Galaxy S10 Lite in Nuove immagini: fori delle fotocamere centrali sul fronte, sensori per le impronte sul lato, per un design che non convince a pieno. L'articolo Nuove immagini di Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10 Lite: fori da una parte, impronte sul lato dall’altra proviene da TuttoAndroid.