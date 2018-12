Nuova Zelanda | elicottero si schianta per colpa di un paio di pantaloni

Nuova Zelanda : uccise 50 mila mucche : ANSA, - SYDNEY18 DIC - Oltre 50 mila mucche sono state uccise e altre 50 mila attendono la stessa sorte, nel tentativo della Nuova Zelanda di diventare il primo paese al mondo a debellare la malattia bovina Mycoplasma bovis, una condizione che causa aborti e polmonite, anche se non presenta rischi agli esseri umani e alla sicurezza del latte e della carne. Dovendo ...

Nuova Zelanda - malattia bovina Mycoplasma bovis : uccise 50mila mucche : Nel tentativo di diventare il primo paese al mondo a debellare la malattia bovina Mycoplasma bovis (causa aborti e polmonite ma non presenta rischi per gli esseri umani e per la sicurezza del latte e della carne) in Nuova Zelanda oltre 50mila mucche sono state uccise e altre 50mila dovranno subire la stessa sorte. A causa del numero crescente di casi sospetti, il governo ha voluto tentare un’eliminazione di massa parzialmente finanziata ...

Polemica in Nuova Zelanda - 353 cani da corsa sottoposti a eutanasia in un anno : Per gli amanti degli animali, però, 353 cani uccisi in un anno rimane un dato inaccettabile, soprattutto se le morti sono conseguenza di uno 'sport' d'intrattenimento per l'uomo.

Giovani studenti di cui andar fieri : le storie di Matilda e Daniele da Ravenna in Germania e Nuova Zelanda per un anno con un programma ... : Per i Kiwi , così vengono chiamati coloro che sono nati in NZ, lo sport è fondamentale: si praticano tutti i tipi di sport, da quelli più conosciuti come il rugby , lo sport nazionale, molto sentito ...

Nuova Zelanda - tre orche nuotano con una donna. VIDEO - : L'episodio si è verificato a largo della spiaggia di Hahei, sulla costa nord-orientale del Paese, ed è stato ripreso con un drone da un turista australiano

Nuova Zelanda - il governo dice sì all'uso medico della marijuana : Ma attenzione a non confondere la Nuova Zelanda con Canada e Uruguay, gli unici Paesi al mondo dove l'uso della cannabis è legale al 100 per 100, compreso quello ricreativo . Per consentire quest'...

Nuova Zelanda - il lago più romantico del mondo : ... con paesaggi unici nel suo genere come Milford Sound , il celebre fiordo considerato la meta turistica più famosa della Nuova Zelanda nonché la migliore destinazione di viaggio al mondo secondo un ...

Rugby a 7 - World Series Città del Capo 2018 : Nuova Zelanda per il bis - Fiji per il riscatto : Città del Capo è pronta ad ospitare la seconda tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo l’esordio a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, che ha visto il trionfo della Nuova Zelanda, riprende la lotta per il successo finale e per i pass a cinque cerchi. Gli oceanici proveranno a bissare il successo per dare già una prima forma alla classifica (sono ...

Nuova Zelanda : le forze di difesa si preparano ad affrontare i cambiamenti climatici : In Nuova Zelanda le forze di difesa si preparano a fronteggiare i cambiamenti climatici ed i loro effetti: è stato elaborato un report che esamina l’impatto sui militari, secondo il quale il riscaldamento globale peserà sempre più sulle loro risorse. Nelle vicine nazioni insulari del Pacifico – prosegue il documento – l’impatto sarà estremo, tanto che assicurare assistenza umanitaria potrà limitare la capacità di svolgere ...

Nuova Zelanda - un'haka 'romantica' per la proposta di matrimonio - : Prima la rivelazione del sesso del secondo figlio in arrivo, poi la danza tipica per chiedere la mano della compagna. Così Tama Hata ha celebrato il decimo anniversario della coppia, in un video ...

Rugby a 7 - World Series Dubai 2018 : vince la Nuova Zelanda. Sconfitti gli USA - completa il podio l’Inghilterra : Si è appena conclusa la prima tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, trionfo della Nuova Zelanda, che in finale supera gli USA, mentre l’Inghilterra batte di misura l’Australia e strappa l’ultimo gradino del podio. Finalissima Nuova Zelanda-USA 21-5 Finale 3° posto Inghilterra-Australia 15-14 Finale 5° ...

Rugby a 7 - World Series Dubai 2018 : completata la fase a gironi. Tre vittorie per Fiji - Nuova Zelanda ed Australia : Oggi è partita a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti la prima tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e gli accoppiamenti per il nono posto. A partire dalla mattinata di domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby a 7 femminile - World Series Dubai 2018 : bis della Nuova Zelanda. Sconfitto il Canada - ancora bene gli USA : Si è appena conclusa la seconda tappa delle World Series del Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, nuovo trionfo della Nuova Zelanda, questa volta sul Canada, mentre sale sul podio l’Australia, che a fatica supera gli USA, ancora una volta sorprendenti. Finale Nuova Zelanda-Canada 26-14 Finale 3° posto USA-Australia 21-26 Finale 5° ...

Nuova strage di balene in Nuova Zelanda : 51 si arenano e muoiono : Nuova strage in Nuova Zelanda: 51 balene pilota sono morte dopo essersi arenate, meno di una settimana dopo che altre 145 e 9 orche pigmee sono morte in circostanze simili. Ben 90 balene si sono spiaggiate a Hanson Bay, nelle isole Chatham: quando lo staff del dipartimento per la conservazione è giunto sul posto, circa 40 erano riuscite a ritirarsi ma per le altre non c’è stato nulla da fare. L'articolo Nuova strage di balene in Nuova ...