Nuoto | prende forma la ISL | un nuovo circuito di gare internazionali lancia il guanto di

Nuoto - Melissa Franklin sorprende tutti : “mi ritiro dalle gare nonostante i miei 23 anni” : Nuoto, Melissa Franklin si ritira all’età di 23 anni a causa di problemi fisici abbastanza seri, il suo palmares fa invidia alle big Nuoto, Melissa Franklin si ritira all’età di 23 anni. La causa di questo addio precoce è legata ai continui problemi fisici che stanno tenendo la nuotatrice lontana dalla piscina, specialmente quelli alle spalle. Con sei medaglie olimpiche (quattro ori a Londra 2012, un oro in staffetta a Rio ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Paltrinieri vs Romanchuk - l’ucraino fa paura nei 1500 sl ma l’azzurro vuol sorprendere : Preoccupazione e un filo di delusione: sono questi i sentimenti che si provano dopo aver assistito alle batterie dei 1500 stile libero uomini dei Mondiali 2018 in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Gregorio Paltrinieri, campione del mondo e olimpico della distanza nella piscina da 50 metri, è parso poco brillante ed è stato preceduto nella propria heat dall’ucraino Mykhailo Romanchuk (14’21″50) e dal francese Damien Joly ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : Ariarne Titmus si prende l’oro nei 200 sl - Federica Pellegrini sfiora il podio : L’australiana succede a Federica Pellegrini sul trono dei 200 sl in vasca corta, la Divina non va oltre il quarto posto Federica Pellegrini non riesce a difendere il titolo di campionessa del mondo nei 200 sl in vasca corta, la Divina infatti non va oltre il quarto posto ai Mondiali di Hangzhou. La medaglia d’oro se la prende l’australiana Titmus, che ferma il crono sull’1:51.38, precedendo l’americana ...

Nuoto - verso Tokyo 2020 : Federica Pellegrini - Musso e Quadarella. La 4×200 sl femminile torna a prendere forma : Il compianto Alberto Castagnetti affermava che la profondità di un movimento natatorio lo si comprende dalla competitività della 4×200 stile libero. Ebbene, pensando al settore femminile, viene in mente la medaglia d’argento di Kazan 2015 con una frazione spettacolare di Federica Pellegrini da 1’54” ma anche con Alice Mizzau, Erica Musso e Chiari Masini Luccetti in grande spolvero. Dopo un periodo buio, in cui la sola ...