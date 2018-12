Nissan - Al Ces | la piattaforma per la mobilità connessa

quattroruote

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Laha confermato la propria presenza al Ces di Las Vegas, dove saranno presentate numerose novità. Con lo slogan "See the invisible" la Casa giapponese svelerà in anteprima unatecnologica dedicata alla, mostrando una demo a 360 gradi della quale ancora non si conoscono ulteriori dettagli.Potrebbe debuttare anche la Leaf con batteria da 60 kWh. A Las Vegas saranno esposte anche in anteprima nazionale la Leaf Nismo RC da competizione e la IMx Kuro Concept, ma in una breve riga finale il comunicato cita anche l'introduzione di un vero e proprio nuovo modello: non è escluso quindi che sia possibile scoprire al Ces la versione con batterie maggiorate della Leaf, già al centro di diverse indiscrezioni.