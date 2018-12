Niente cartelle esattoriali dal 23 dicembre al 6 gennaio 2019

Cartelle esattoriali : Niente saldo a stralcio ma ok alla cancellazione di quelle vecchie : Il decreto fiscale, atto collegato alla legge di Bilancio che reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria è stato definitivamente approvato. In esso è contenuto un importante pacchetto di interventi in aiuto di soggetti con debiti fiscali, il tutto nel contenitore cosiddetto della Pace Fiscale. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel passare da decreto a legge, cioè durante il canonico provvedimento di ...