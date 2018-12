Nelle prove tecniche troppi specialisti da battere

Sci alpino - Coppa del Mondo Val Gardena 2018 : chi approfitterà dell’assenza di Shiffrin Nelle due prove veloci sulla Saslong? : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018/19 torna in pista dopo una settimana di “vacanze” forzate. Non si è potuto disputare, infatti, il weekend sulle nevi francesi della Val-d’Isére, per cui la FIS ha deciso di spostare le gare in Val Gardena, un palcoscenico inconsueto per il Circo Bianco al femminile che vedrà all’opera le atlete in una discesa libera (domani alle ore 12.30) ed in un supergigante (mercoledì ...

Slittino - Coppa del Mondo Lake Placid 2018 : Nelle prove sprint successi per Repilov - Geisenberger e Eggert/Benecken nel doppio : Le tre prove sprint odierne hanno chiuso la tappa di Lake Placid valevole per la Coppa del Mondo di Slittino 2018/19. Vittorie per Roman Repilov nella gara maschile, Natalie Geisenberger tra le donne, e per Toni Eggert e Sascha Benecken nel doppio. Andiamo a vedere come sono andate le cose sulla pista statunitense. Nella prova sprint maschile (che non ha visto al via Wolfgang Kindl, squalificato ieri dopo il controllo del peso del suo Slittino) ...

Formula 1 - Sebastian Vettel più veloce di tutti Nelle prime prove sulla nuova macchina : A poche ore dall'ultimo Gran Premio della stagione, la Formula 1 è tornata in pista sul circuito di Abu Dhabi per la prima giornata di test Pirelli in vista del 2019. Dopo il testacoda senza ...

MotoGP - GP Valencia. Valentino Rossi cade Nelle prove libere 3 : è fuori dal Q2. VIDEO : Alle 14:10 Vinales e Rossi proveranno l'assalto al Q2 passando dal Q1: qualifiche tutte da seguire LIVE su Sky Sport MotoGP.

Moto2 - Valencia : pioggia Nelle prime prove - Bagnaia non rischia : Ne sa qualcosa Francesco Bagnaia, per la prima volta sceso in pista da Campione del Mondo 2018, protagonista di una giornata di attività dove ha preferito non correr rischi inutili portando a termine ...

Moto2 - GP Valencia 2018 : prove libere 2. Iker Lecuona domina sul bagnato - Bagnaia Nelle retrovie : Iker Lecuona conferma di essere il mago della pioggia durante le prove libere del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale Moto2. L’acqua ha dominato la scena della seconda sessione, la pioggia ha dettato legge in terra spagnola in tutto questo venerdì e dovrebbe presentarsi anche domenica in gara mentre le qualifiche dovrebbero svolgersi sull’asciutto. In queste condizioni di asfalto non c’è storia e il padrone di casa ...

F.1 - GP del Brasile - Verstappen in testa Nelle prime prove libere : Max Verstappen è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile , penultimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula 1. Il pilota della Red Bull Racing ha ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : 9 novembre - Italia all'assalto Nelle prove a squadre di kumite : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : 9 novembre - Italia all’assalto Nelle prove a squadre di kumite : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Oggi sul tatami di Madrid si completeranno le fasi eliminatorie del kumite a squadre e scopriremo le nazioni che si giocheranno le medaglie domenica. L’Italia è pronta ad essere ancora protagonista. Al maschile il team azzurro formato da Ahmed El Sharaby, Rabia Jendoubi, Andrea Minardi, Luca Maresca, Nello Maestri, Simone Marino e Michele Martina, ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : 8 novembre - Italia da podio Nelle prove a squadre di kata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Dopo le emozioni delle gare individuali, sul tatami di Madrid è tempo di dare spazio alle prove a squadre. L’Italia punta alle finali nel kata a squadre, dove al femminile le campionesse europee Sara Battaglia, Michela Pezzetti e Terryana D’Onofrio sono pronte ad un’altra impresa. Al maschile partiranno in prima fila anche Gianluca Gallo, ...

MotoGp - Sepang : Viñales e Marquez avanti Nelle prove finali : Sepang - Maverick Viñales va forte in FP3, Marquez domina le FP4 sotto la pioggia. Botta e risposta tra i piloti Yamaha e Honda nella mattinata di Sepang. Nella terza sessione di prove è stato ...

Moto2 - Sepang : Marini e Bagnaia subito veloci Nelle prove libere : Luca Marini terzo, Francesco Bagnaia quarto e, soprattutto, davanti al suo avversario nella corsa al titolo Miguel Oliveira , 7°, . Come inizio di weekend non c'è male per lo Sky Racing Team VR46 al ...

MotoGP - GP Malesia 2018. Jorge Lorenzo torna a Sepang : 'Ci proverò Nelle Libere - poi vederemo per il weekend' : Saltare tre gare, quando sul tuo curriculum figurano 5 Mondiali vinti, è una vera eternità. Un digiuno che Jorge Lorenzo vuole interrompere il prima possibile. Dopo aver dovuto rinunciare per ...

MotoGP - GP Australia 2018. Alex Rins fa l'autostop Nelle prove libere - Jack Miller gli dà un passaggio : Vedere due piloti in sella a una MotoGP fa uno strano effetto. Siamo abituati a vedere quelle moto sfrecciare sul rettilineo, piegate all'estremo in curva. Vederle con due piloti sopra ci fa sorridere,...