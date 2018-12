Nel Parco Nazionale della Sila svernano due rarissime cicogne nere FOTO

Le immagini "rubate" dei lupi ibridi Nel Parco del Gran Sasso : Assergi, L'Aquila,,, askanews, - Sono riprese alla fine di novembre, nell'ambito del progetto europeo Life Mirco Lupo, le operazioni per catturare ibridi lupo, cane presente nel territorio del Parco ...

Traversata Nel Parco del Conero per il mese dei Corbezzoli : A dicembre matura il frutto rosso che dà il nome alla montagna del Parco Regionale e l'escursione collega i 2 versanti per gli spettacoli panorami sul mare insieme alle emergenze storiche Un motivo in più per esserci: lungo la via del rientro visita , facoltativa, all'Antiquarium Statale di Numana durata - 3:30 ore difficoltà ...

Stilista trovata impiccata Nel parco. La nuova perizia : "È stata uccisa" : Milano - Continua il rimpallo di consulenze e ricostruzioni sul caso di Carlotta Benusiglio, la Stilista 37enne trovata impiccata nel parchetto di piazza Napoli a Milano all'alba del 31 maggio 2016.In occasione dell'incidente probatorio davanti al gip sono stati depositati i risultati delle consulenze tecniche eseguite sul cadavere della giovane donna. Secondo gli esperti incaricati dal pm Gianfranco Gallo, Carmela Buonomo e Mariano Cingolani, e ...

Gianfranco Pescosolido - italiano rapinato e ucciso in Costa Rica/ Accoltellato mentre passeggiava Nel parco : Gianfranco Pescosolido, italiano ucciso in Costa Rica: ritrovato senza vita in un parco della Capitale, Accoltellato da alcuni sconosciuti.

La Pompei etrusca e multiculturale raccontata in una mostra da 800 reperti Nel Parco Archeologico : Fin dalla fine dell'Ottocento, la Campania appariva alla scienza storica e antiquaria, come un crogiolo di presenze. All'archeologia, al suo apparato di oggetti e strumenti filologici, fu affidato il ...

ENel Green Power avvia produzione primo parco eolico in Illinois : Roma, 12 dic., askanews, - L'Enel, attraverso la controllata statunitense Enel Green Power North America, ha avviato le attività del parco eolico HillTopper da 185 megawatt, il primo di sua proprietà ...

Monaci Tibetani Nel Parco Groane contro lo spaccio : Il sindaco Cattaneo replica a Corona Dopo l'incursione, con tanto di aggressione, nel Parco milanese di Rogoredo da parte di Fabrizio Corona, il sindaco di Ceriano Laghetto provoca, e replica, all'ex ...

Rinnovabili - ENel Green Power avvia costruzione nuovo parco eolico in Messico : Il Gruppo Enel , tramite la controllata per le Rinnovabili Enel Green Power Mexico, EGPM,, ha avviato i lavori di costruzione del parco eolico Dolores, 244 MW, nella municipalità di China. L'impianto, ...

Fabrizio Corona preso a pugni Nel 'parco della droga' : era inviato di 'Non è l'Arena' : Una notte da dimenticare quella che Fabrizio Corona ha vissuto poche ore fa: mentre si trovava a Rogoredo per realizzare un servizio per la prossima puntata di "Non è l'Arena", l'imprenditore è stato accerchiato ed aggredito da alcuni spacciatori del posto. L'ex re dei paparazzi ha raccontato alle Forze dell'Ordine di esser stato preso a pugni e poi spogliato da alcuni "pusher" che gli puntavano un coltello contro: a salvare l'uomo, sarebbe ...

Stuprata e uccisa a 14 anni Nel Parco - le analisi shock : sulle mutandine sperma del patrigno : Durante il processo a carico dell'unico imputato, un ragazzo di 16 anni accusato di averla violentata, brutalmente uccisa e poi di avee abusato del cadavere , è emerso che sugli indumenti della vittima vi erano anche tracce di liquido seminale del nuovo marito della madre.Continua a leggere

Turismo Nel Parco dell’Aspromonte : nuovo Forum Cets per programmare le attività del 2019 : L’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte promuove per Mercoledì 6 dicembre alle ore 16 presso il Salone Conferenze Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Sociali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria via T. Campanella n.38, il Forum Cets 2018-2019 al fine di illustrare le attività svolte nell’ambito del Piano Azioni e avviare la programmazione per la prossima stagione. Il Forum è organizzato con la preziosa collaborazione del ...

Insulti a Scirea - il Comune di San Roberto (RC) gli intitola il campo sportivo Nel Parco Comunale : Un gesto fortemente simbolico quello voluto e adottato dall’Amministrazione Comunale di San Roberto dopo che, durante l’ultima giornata di campionato, a Firenze, sono apparse scritte con la vernice spray, a qualche centinaio di metri dallo stadio Franchi, contro lo storico capitano della Juventus, baluardo della Nazionale Italiana, Gaetano Scirea e le vittime dell’Heisel. Un atto di idiozia e di violenza che non può essere tollerato. ...

Autoparco di Genova - SpiNelli risponde alla Cgil : "Autotrasporto sempre caro al nostro gruppo" : Il Gruppo Spinelli, avendo partecipato alla gara, che per dovere di cronaca è stata sospesa dal TAR a seguito del ricorso di un'altra impresa, si auspica di potersi conseguentemente ritrovare nelle ...

Viggianello on ice : una pista di pattinaggio Nel Parco Nazionale del Pollino : Viggianello, borgo tra i più belli d’Italia, incastonato nel cuore verde del Parco Nazionale del Pollino, si prepara a vivere la magia e l’atmosfera del Natale. Dopo il successo dell’autunno con mercatini e sagre dedicate ai funghi e alle castagne che ha visto la presenza di oltre 8.000 visitatori, la manifestazione TTLP (Turismo e Tempo Libero Pollino) continua nel segno degli eventi natalizi. Novità assoluta di questo Natale ...