NBA | San Antonio Spurs a valanga contro i Magic | 18 punti per Marco Belinelli

NBA – Buone notizie per i San Antonio Spurs : Pau Gasol vicino al rientro : Pau Gasol potrebbe accelerare i tempi del suo rientro: il giocatore spagnolo potrebbe tornare arruolabile già entro fine dicembre In una delle stagioni più complicate dell’era Popovivh, in casa San Antonio Spurs manca un po’ di leadership ed esperienza che facciano la differenza nei momenti più caldi. Assenza dovuta anche l’infortunio di Pau Gasol, veterano della lega e pluricampione NBA, fermo da novembre per un ...

NBA - dalla sera alla mattina : come sono cambiati i San Antonio Spurs in difesa : ... cerchiamo di capire perché"; dopo le ultime quattro fragorose vittorie dobbiamo partire così: "È cambiato il mondo nella metà campo difensiva di San Antonio". Anche nelle stagioni più complicate, ...

Basket NBA : San Antonio stende i Clippers - Harden travolge Lakers e LeBron : WASHINGTON - San Antonio è uscita dal tunnel. Quarto successo di fila per la franchigia texana che costringe i Los Angeles Clippers, 17-11, alla peggior sconfitta stagionale e prosegue la risalita ...

Basket - NBA : Beli straccia il Gallo. E San Antonio travolge i Clippers : San Antonio-LA Clippers 125-87 Continuano i progressi per gli Spurs che dominano il derby tra azzurri e conquistano così la quarta vittoria consecutiva. San Antonio difende con ordine, muove molto ...

NBA - risultati della notte : San Antonio e Belinelli si prendono la rivincita su Utah - Charlotte supera New York : San Antonio Spurs-Utah Jazz 110-97 Solamente cinque giorni fa i San Antonio venivano massacrati per 139-105 dagli Utah Jazz a Salt Lake City, la terza partita persa con più di trenta punti di scarto. ...

NBA : pesante sconfitta in casa per i Clippers di Gallinari - Rockets ko contro i Mavs : Sorprese in questa notte di Nba. I Clippers vengono sconfitti per 121-98 da Miami , Gallinari finisce in doppia doppia, 12 punti e 10 rimbalzi, ma con basse percentuali al tiro. Gli Hawks battono i ...

NBA : San Antonio e Belinelli ottimi nella vittoria sui Lakers - Raptors ko contro i Nets : Molte sorprese in questa giornata iniziando, dai Nets capaci di battere i Raptors con un risultato di 105-106, protagonista della gara D'Angelo Russell con 29 punti. Risultato inaspettato anche a ...

NBA - San Antonio-Los Angeles 132-120 : ultimo quarto da sogno - Belinelli e gli Spurs ribaltano i Lakers : Il quarto e ultimo incontro stagionale tra gli Spurs e i Lakers non ha tradito le attese di una sfida che nei suoi primi tre episodi non è mai stata banale. Due giorni dopo la vittoria di L.A. allo ...

Basket - NBA : crisi senza fine per San Antonio - Dallas prosegue la rincorsa : WASHINGTON - Adesso è crisi. Terza partita nelle ultime quattro uscite con oltre 30 punti di scarto e penultimo posto nella Western Conference. Nuovo tracollo di San Antonio, 11-13, a Salt Lake City ...

Basket - NBA : Belinelli rientro amaro - San Antonio ko contro Utah : Cinque le partite disputate nella notte NBA, con un solo italiano in campo. Dopo aver saltato la gara contro Portland per un problema al collo, Marco Belinelli è tornato sul parquet ma i suoi San ...

NBA - San Antonio Spurs in crisi nera : disastro contro i Jazz - Popovich “da record” : NBA, situazione anomala per i San Antonio Spurs che dopo anni di successi non riescono a reinventarsi a seguito dell’addio di Ginobili, Leonard e Parker Ancora una sconfitta, la 13 in stagione, per i San Antonio Spurs battuti 139-105 dagli Utah Jazz ed ora penultimi in Western Conference. A condannare la franchigia texana nella trasferta di Salt Lake City i canestri di Donovan Mitchell, 20, e Rudy Gobert che chiude in doppia doppia ...

Risultati NBA – Utah a valanga su San Antonio - Miami ko contro i Magic : sorridono Indiana e Dallas : Grandissima prestazione dei Jazz che si sbarazzano senza pietà di San Antonio, vittorie esterne per Sacramento e Orlando Sorprese ed emozioni nella notte NBA, caratterizzata da match davvero spettacolari. Uno su tutti quello disputato all Vivint Smart Home Arena tra Utah e San Antonio. I Jazz sfornano una prestazione magistrale, demolendo gli avversari con il punteggio di 139-105, maturato grazie alla partenza sprint dei padroni di casa. ...

NBA - Utah-San Antonio 139-105 : i Jazz spazzano via gli Spurs - 5 punti per Belinelli : Utah Jazz-San Antonio Spurs 139-105 La vittoria contro i Portland Trail Blazers non ha sanato i problemi dei San Antonio Spurs, che per la terza volta nelle ultime quattro gare hanno subito una sonora ...

NBA risultati - Gallinari trascinatore. E i Clippers passano a New Orleans : New Orleans-Los Angeles Clippers 126-129 Dopo il passo falso di Dallas, i Clippers tornano in carreggiata nel difficile 'back to back' di New Orleans. Al termine di una gara divertente nella quale gli ...