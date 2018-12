NBA – LeBron James versione papà | il discorso motivazionale al figlio triste fa il giro

NBA - LeBron James e i consigli a suo figlio dopo una brutta gara al tiro. VIDEO : Immagini che sottolineano ancora una volta il valore educativo dello sport e di una figura in grado di lanciare messaggi e condizionare la visione del mondo dei suoi fan anche quando non scende in ...

Mercato NBA – Cena ‘galeotta’ con Carmelo Anthony - LeBron James svela : “vorrei Melo ai Lakers” : LeBron James a Cena con il grande amico CarMelo Anthony, attualmente alla ricerca di una squadra: si alimentano i rumor che vorrebbero Melo diretto verso Los Angeles Stagione da dimenticare quella di CarMelo Anthony. Dopo essere stato scambiato senza troppi complimenti dai Thunder agli Hawks, Melo è stato tagliato dalla franchigia della Georgia per accasarsi ai Rockets. In Texas le sue prestazioni non sono certamente aumentate di livello. ...

Mercato NBA - LeBron James sogna Anthony Davis : 'Sarebbe fantastico' : Da quando LeBron James ha firmato con i Los Angeles Lakers, tutti aspettano solamente di conoscere quale stella sarebbe andata a fargli compagnia in maglia gialloviola. Tutto quello spazio salariale ...

NBA – LeBron James chiama Anthony Davis ai Lakers : “sarebbe fantastico averlo - qualcosa di incredibile” : Diversi rumor di mercato parlano della possibilità che Anthony Davis si trasferisca ai Los Angeles Lakers: LeBron James è pronto ad accoglierlo a braccia aperte “sarebbe fantastico. Davvero, sarebbe fantastico. qualcosa di incredibile”, con queste parole LeBron James ha dato il suo benestare al possibile arrivo di Anthony Davis ai Los Angeles Lakers. Il centro dei New Orleans Pelicans nei prossimi mesi dovrà prendere un’importante ...

NBA – LeBron James subisce la stoppata dell’anno : il ‘Re’ vola a canestro e Jarrett Allen lo respinge! [VIDEO] : Jarrett Allen si toglie la soddisfazione di poter stoppare LeBron James: il centro dei Nets blocca un tentativo di schiacciata di LeBron James ed entra in una ‘ristretta cerchia’ d’elite Nonostante la grande prova da 36 punti, 8 assist e 13 rimbalzi di LeBron James, i Los Angeles Lakers sono incappati nel secondo ko di fila, battuti questa volta dai Brooklyn Nets. Il pubblico del Brooklyn Center ha potuto assistere anche ...

NBA - risultati : LeBron si ferma a Brooklyn - vendetta Russell sui Lakers : Il Barclays Center fatica a riempirsi pure con i Lakers in città, anche se molti dei presenti hanno una canotta gialla e LeBron James è accolto come nemmeno fosse il Redentore. S'impappina persino la ...

Risultati NBA : LeBron crolla contro i Nets - super-Jokic trascina i Nuggets : Risultati NBA, quattro incontri si sono giocati nella notte americana, non può sorridere LeBron James coi suoi Lakers NBA, nella notte a stelle e strisce sono andate in scena 4 gare. Sorpresa non da poco per i Los Angeles Lakers che sono stati sconfitti dai New Jersey Nets in maniera inopinata: 115-110 il finale dell’incontro che ha visto l’ex di turno D’Angelo Russell protagonista con 22 punti e 15 assist. LeBron James ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 dicembre) : i Nuggets vincono ancora - LeBron James incanta ma i Lakers sconfitti dai Nets : notte NBA con 4 incontri in programma che val la pena raccontarvi. Partiamo dal match della Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis tra i Pacers e i Cavaliers con il successo di quest’ultimi 92-91. Un match all’ultimo respiro, appassionante e giocato sul filo dell’equilibrio, deciso dal canestro all’ultimo secondo di Larry Nance Jr. che ha permesso a Clevaland di imporsi e centrare un successo significativo. Larry Nance ...

NBA – LeBron James spiazza tutti : “io e Lonzo Ball siamo molto simili - vi spiego perchè” : LeBron James elogia il talento di Lonzo Ball spiegando di avere alcune caratteristiche comuni al giovane playmaker giallo-viola Entrambi in tripla doppia nel successo contro i Charlotte Hornets, LeBron James e Lonzo Ball continuano ad aumentare la loro affinità in campo. Il numero 23 ex Cleveland Cavaliers ha preso per mano l’intero gruppo giovane, non perdendo occasione di elogiare il talento di Lonzo Ball, forse il più ...

Basket - NBA : a Denver il big match con Toronto - LeBron ko a Washington : Washington - Ancora un passo falso e seconda sconfitta di fila. Toronto, 23-9, si riscopre fragile lontana dall'Air Canada Centre. Nel big match di giornata tra la miglior squadra della Lega e la ...

NBA : Channing Frye sbaglia il passaggio - LeBron James lo prende in giro : Gli amici si vedono nel momento del bisogno e Channing Frye sa bene di essersi conquistato sul campo il merito di ricoprire il ruolo di discepolo del Re. Uno dei tanti giocatori che hanno beneficiato ...

Basket - NBA : Wall 40 - LeBron si arrende. Lakers distrutti dai Wizards : Washington-LA Lakers 128-110 Aspettando Trevor Ariza i Wizards producono la loro miglior prestazione della stagione e mandano ko LeBron James e compagni. Trascinata da un John Wall assolutamente ...

Basket - NBA : Gallinari e Belinelli super ma sconfitti. LeBron e Lonzo Ball nella storia : ROMA - Due ko per gli italiani impegnati nella notte della Nba . Ai Los Angeles Clippers non basta uno scatenato Danilo Gallinari che eguaglia il suo record stagionale di punti, 28, senza però evitare ...