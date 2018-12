NBA | gli Spurs volano con Belinelli Utah batte Golden State

NBA - Belinelli show e gli Spurs volano. Utah supera Golden State : NEW YORK, USA, - Super Marco Belinelli e gli Spurs volano. Nella notte NBA l'azzurro, con 18 punti, conditi da 2 rimbalzi e 3 assist,, suo record stagionale, in 17' è il grande protagonista del ...

NBA - il consiglio da dare a Steph Curry : tirare - almeno - 15 volte a partita da tre punti : In un mondo che in economia si definirebbe a rendimenti di scala decrescenti , ossia, più tiro, più aumenta la stanchezza e meno riesco a trovare il fondo della retina dopo tante conclusioni, , Curry ...

Disponibili le Nike NBA Earned Editions Jersey’ : le nuove maglie da Playoff! [GALLERY ] : Disponibili negli store le ‘Nike NBA Earned Edition Jersey’, le nuove maglie per le squadre che nella scorsa stagione hanno raggiunto i Playoff Conquistare un posto ai Playoff NBA da quest’anno porterà nuovi vantaggi: le 16 squadre che hanno raggiunto la post season nella stagione 2017-18, avranno a disposizione le nuove uniformi Nike NBA Earned Edition da utilizzare in alternativa alle attuali. Le nuove canotte, che saranno ...

NBA - LeBron James e i consigli a suo figlio dopo una brutta gara al tiro. VIDEO : Immagini che sottolineano ancora una volta il valore educativo dello sport e di una figura in grado di lanciare messaggi e condizionare la visione del mondo dei suoi fan anche quando non scende in ...

NBA - risultati : Warriors fermati dai Jazz - Belinelli e gli Spurs scatenati a Orlando : Utah Jazz-Golden State Warriors 108-103 - 'Vogliamo giocare sempre così, facendo girare la palla e divertendoci'. Più che un mantra, quello di Rudy Gobert sembra una ricetta per provare a fermare ...

NBA Global Championship – La competizione internazionale si allarga in America Latina e Asia : i dettagli della 2ª edizione : La competizione internazionale giovanile torna all’ESPN Wide World of Sports Complex dal 6 all’11 agosto 2019: 14 squadre NBA ospiteranno le competizioni locali come parte dell’espansione della competizione negli USA, la competizione internazionale si è allargata anche in America Latina e Asia Pacifico La National Basketball Association (NBA) ha annunciato oggi i dettagli del secondo Jr. NBA Global Championship, il torneo giovanile di ...

Mercato NBA – I Phoenix Suns tagliano Austin Rivers : 5 squadre da Playoff su di lui : Austin Rivers pronto ad accordarsi per il buyout con i Suns, dopo essere stato scambiato dagli Wizards, il playmaker sarebbe finito nel mirino di 5 squadre da Playoff Nei giorni scorsi Austin Rivers è stato scambiato dagli Washington Wizards ai Phoenix Suns, nell trattativa che ha portato Trevor Ariza nella Capitale. Il figlio di Doc Rivers ha subito chiesto il rilascio, visto che i Phoenix Suns non sembrano avere gli stessi obiettivi del ...

NBA – Chris Paul incorona James Harden : “è il miglior giocatore offensivo che abbia mai visto - è immarcabile” : James Harden, uomo franchigia e anima degli Houston Rockets: Chris Paul esalta le qualità del compagno dopo la grande prestazione offerta contro i Jazz Il tabellino recita 47 punti, 5 assist, 6 rimbalzi e 5 palle rubate in 41 minuti di partita. Numeri da MVP per quello che, in effetti, è il miglior giocatore della passata regular season: James Harden. ‘Il Barba’ ha fatto fuoco e fiamme nel successo dei Rockets contro Utah, dimostrandosi ...

NBA : sorridono gli Spurs di Belinelli - notte amara per Gallinari e i suoi Clippers : San Antonio vince 96-123 contro Philadelphia, una delle squadre più in forma della Nba: Belinelli gioca 18' e realizza solo 6 punti. Non va bene all'altro italiano: Gallinari, nonostante 22 punti, non ...

Mercato NBA – Anthony Davis al bivio : il rinnovo più ricco possibile vale guardar vincere gli altri? : Anthony Davis di fronte ad un bivio: i Pelicans potrebbero offrirgli il contratto più ricco possibile ma la franchigia di New Orleans non sembra poter diventare competitiva per vincere un anello Molto spesso nella carriera di uno sportivo spunta un bivio che può cambiarne drasticamente il suo futuro. Nei prossimi mesi anche Anthony Davis dovrà fare una scelta importante per la sua carriera: rinnovare con i Pelicans oppure cercare fortuna ...

NBA – Paul George in fiducia : “è la mia miglior stagione in carriera. Ecco cosa mi ha permesso di migliorare” : Paul George in piena fiducia in questo inizio di stagione: la stella dei Thunder evidenzia come alcuni cambiamenti tattici gli abbiano permesso di migliorare il suo gioco Con 18 vittorie e 10 sconfitte, gli Oklahoma City Thunder sono la terza forza ad Ovest, a -1 dai Nuggets e a -2 dagli Warriors, ma con due partite in meno ancora da giocare. Il merito di questa grande partenza è sicuramente di Paul George che sta viaggiando a 24.3 punti, ...

NBA : Channing Frye sbaglia il passaggio - LeBron James lo prende in giro : Gli amici si vedono nel momento del bisogno e Channing Frye sa bene di essersi conquistato sul campo il merito di ricoprire il ruolo di discepolo del Re. Uno dei tanti giocatori che hanno beneficiato ...

NBA – Ben Simmons in tripla doppia nel successo dei Sixers sui Cavs : vittoria per i Nets sugli Hawks : Ben Simmons firma una tripla doppia nel successo dei Sixers sui Cavs: D’Angelo Russell si mette in luce nella vittoria dei Nets sugli Hawks Per la gioia dei fan europei, lo spettacolo NBA va in scena con ben due gare programmate in prima serata. Nella prima sfida i Brooklyn Nets superano gli Atlanta Hawks per 144-127. La franchigia newyorkese si gode l’ottima prova di D’Angelo Russell da 32 punti, 7 assist e 6 rimbalzi. Negli Hawks in ...

NBA 2019 - i risultati della notte (16 dicembre) : Clippers sconfitti a Oklahoma City nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. Cadono anche gli Spurs - mentre i Lakers tornano al successo : Sette partite in programma nella notte NBA. Vittoria per Oklahoma City Thunder nell’atteso scontro con i Los Angeles Clippers, nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. I Lakers superano Charlotte e approfittano del passo falso dei concittadini per salire al quarto posto in classifica. Bella vittoria per Detroit, che ferma Boston e torna a gioire dopo sei sconfitte consecutive, mentre si interrompe a quattro la striscia di successi dei San ...