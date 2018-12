NBA – De’Aaron Fox non ha dubbi | “meglio di Wall e Westbrook | sono il più veloce della

sportfair

: RT GiampieroHruby: NBA: i migliori della notte - De'Aaron FOX (Sacramento Kings) 28 punti 3 rimbalzi 12 assists 10/… - ChrisBiagio : RT GiampieroHruby: NBA: i migliori della notte - De'Aaron FOX (Sacramento Kings) 28 punti 3 rimbalzi 12 assists 10/… - ChrisBiagio : RT Superbasket_it: RT GiampieroHruby: NBA: i migliori della notte - De'Aaron FOX (Sacramento Kings) 28 punti 3 rimb… - Superbasket_it : RT GiampieroHruby: NBA: i migliori della notte - De'Aaron FOX (Sacramento Kings) 28 punti 3 rimbalzi 12 assists 10/… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) De’Aaron Fox si autoelegge il giocatore piùlega: la stella dei Kings rivela di sentirsi più rapido di Johne RussellI Sacramento Kings stanno vivendo una stagione ben al di sopra delle loro aspettative, ritrovandosi attualmente ottavi nella Western Conference con il record di 16 vittorie e 14 sconfitte. Se la regular season dovesse finire oggi i Kings sarebbe qualificati per degli insperati Playoff. Il merito sarebbe soprattutto di De’Aaron Fox, la giovane stellafranchigia che, dopo una stagione di ambientamento, ha visto le sue medie sollevarsi in maniera importante. Il giovane playmaker sta mantenendo 17.9 punti, 7.3 assist e 3.5 rimbalzi di media a partita, tirando con il 47.7% dal campo e il 38.7% da dietro l’arco. Ottime doti tecniche ma anche grandi abiltà fisiche per Fox che, ai microfoni di Chris Haynes di Yahoo ...