Natale | rischio influenza e infezioni a tavola | il decalogo Waidid

Natale - il sondaggio : nelle feste stanchezza e alto rischio di conflitti in famiglia : Settimane frenetiche, tra cene di lavoro, dossier da chiudere, fatica di fine anno, stress e corsa ai regali. Ecco che per gli italiani il Natale porta molta stanchezza. Quattro su sei si dicono stressati e scoraggiati quando questa festività è alle porte. E se solo due su dieci preferiscono passare il Natale con gli amici e non in famiglia, quando ci si ritrova con i parenti i conflitti sono dietro l’angolo. Lo rivela un sondaggio ...

Siberia - il gelo punta su Europa : rischio meteo freddo da Natale : Ma c'è una scienza chiamata Astronomia che osserva meticolosamente la superficie del Sole, e rileva l'assenza di macchie solari. Questo fenomeno è noto come Minimo Solare, e ciclicamente, ogni 11 ...

Chiamate da prefisso +216 - +373 e +383 con rischio abbonamenti : bufala WhatsApp a Natale : Natale con una bufala WhatsApp e Facebook, stando a quanto abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 18 dicembre, in merito ad alcuni post che girano sulle Chiamate provenienti da prefissi come +216, +373 e +383. Il solito allarmismo da social, alimentando la preoccupazione soprattutto di utenti meno esperti che potrebbero imbattersi in messaggi del genere. Cerchiamo dunque di analizzare al meglio ciò che sta girando oggi attraverso canali social e ...

Natale - “effetto Grinch” : con le feste aumenta il rischio irritabilità : Il periodo festivo natalizio non è per tutti sinonimo di gioia e attesa, anzi, può innescare depressione, malumore, spossatezza e irritabilità, una sorta di “effetto Grinch“, il personaggio che detesta il Natale e qualunque cosa lo riguardi. “A rischiare di risentire in modo negativo del clima natalizio sono in particolare due tipologie di persone: in un caso si tratta di chi è affetto da Seasonal affective disorder (Sad), un ...

Previsioni Meteo Natale - confermato l’Anticiclone delle Azzorre : sole e caldo in tutt’Italia - rischio +25°C in Sicilia [MAPPE] : Previsioni Meteo Natale – Alla faccia di chi continua a storcere il naso, gli ultimi aggiornamenti della tendenza Meteorologica a medio/lungo termine per il Natale 2018 confermano quello che su MeteoWeb abbiamo già scritto nei giorni scorsi: aumentano le possibilità che nei giorni “clou” delle festività natalizie, sull’Italia si posizioni un poderoso Anticiclone delle Azzorre, talmente tanto forte da garantire quattro ...

La ricerca shock - lo stress da Vigilia di Natale aumenta il rischio di infarto : il picco si registra intorno alle 22 : C’è chi aspetta le vacanze natalizie per rilassarsi e passare momenti sereni in famiglia, e chi proprio non regge lo stress emotivo, tanto da morirne. In questo periodo dell’anno, infatti, aumenta il rischio di infarto con un picco intorno alle ore 22 della sera del 24 dicembre. I più sensibili a quello che è stato già ribattezzato ‘mal di Natale’ sono in particolare le persone più anziane (over 75) e malate (diabete e ...

Le consegne di Natale di Amazon sono a rischio in Francia e Germania : Si preannuncia un Natale di scioperi tra i dipendenti di Amazon tedeschi e francesi. Dopo la protesta di Leipzig, scattata alla mezzanotte del 23 novembre in occasione del Black Friday, i lavoratori hanno organizzato ulteriori dimostrazioni il 7 e il 15 dicembre. In una nota, il sindacato Uni Global Union denuncia le precarie condizioni di lavoro nei centri logistici di Amazon e l'ostilità dell’azienda alle rappresentanze degli ...

Natale - corsa all'acquisto di smart speaker ma privacy a rischio : Rosario Cerra, Presidente del Centro Economia Digitale, ne spiega i motivi e mette in guardia …