Napoli | pronto soccorso chiuso per formiche Paziente | “Era un’invasione | ho rifiutato di

Napoli - pronto soccorso chiuso per l'invasione delle formiche : "Non è la prima volta - aggiunge Borrelli - che la presenza di insetti pregiudica l'attività di alcune strutture sanitarie in Campania che devono essere urgentemente riqualificate. L'attività di ...

"Pronto soccorso chiuso a Napoli per formiche" : "Non è accettabile che l'accettazione chirurgica del Pronto soccorso di un ospedale resti chiusa a causa delle formiche per oltre un'ora". E' quanto scrive in un post su Facebook il consigliere ...

Napoli - pronto soccorso invaso dalle formiche : al 'San Giovanni' chiuso per un'ora : L'accettazione chirurgica del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli è rimasta chiusa per oltre un'ora, dalle 12 alle 13, 'a causa delle formiche'. Lo rende noto il consigliere ...

Napoli. Pronto soccorso del San Giovanni Bosco bloccato dalle formiche : Disagi a Napoli. L’accettazione chirurgica del Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco è rimasta chiusa per oltre un’ora “a causa

Napoli - chiuso pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco per un'invasione di formiche : L'accettazione chirurgica del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli è rimasta chiusa per oltre un'ora, dalle 12 alle 13, "a causa delle formiche". Lo rende noto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, membro della commissione Sanità per il quale si tratta di "un fatto di una gravità inaudita". Nello stesso ospedale, il 10 novembre scorso, esplose il caso di una donna intubata ...

Napoli - Ancelotti pronto a rispolverare Rog : Il Corriere dello Sport stila le probabili scelte di formazione di Carlo Ancelotti per Napoli-Spal: 'L'idea, comunque, è che potrebbero tornare dal primo minuto Hysaj , Hamsik, Callejon e Rog , assente dalla squadra ...

Napoli - Verdi pronto a tornare in campo con la Spal : Come riporta il Corriere dello Sport : ' Ancelotti ha lasciato liberi i calciatori e Castel Volturno riapre praticamente oggi, per preparare la prossima gara, quella di sabato prossimo, quella nella quale l'allenatore dovrebbe ...

Napoli - United pronto all'offerta choc per Koulibaly : 100 milioni a gennaio : Il Manchester United pronto a fare follie per Kalidou Koulibaly . Secondo la Gazzetta dello Sport : 'C'era un osservatore del Manchester United a seguire il Napoli nella partita di Champions League contro il Liverpool , ad Anfield. Obiettivo: Kalidou Koulibaly. Non è la prima volta che gli ...

Napoli - Hamsik pronto a dare battaglia : “a Liverpool per conquistare gli ottavi” : Napoli, Marek Hamsik è proiettato già alla gara di Liverpool che sancirà il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League “A Liverpool sarà una grande partita. Faremo di tutto per superare il turno, ci crediamo. Siamo una grande squadra“. Lo scrive il capitano del Napoli, Marek Hamsik, sul suo sito ufficiale, all’indomani del successo per 3-1 sulla Stella Rossa Belgrado in Champions League che avvicina ma ...

Calciomercato - Genoa pronto a scatenarsi : due proposte a Milan e Napoli : Calciomercato Genoa, la squadra del presidente Preziosi si rafforzerà sul mercato nel mese di gennaio come succede ad ogni annata Calciomercato, Genoa pronto a mettere a segno qualche colpo nella finestra invernale per regalare a Juric maggiori soluzioni. Nelle ultime ore si è fatto un gran parlare di due nomi, già circolati in estate per il Grifone. Il primo è il già noto Bertolacci, inutilizzato dal Milan nonostante i tanti infortuni che ...

Napoli - tutto pronto per il rinnovo di Zielinski. Novità su Piatek : Aggiornamenti di mercato dalla redazione di Sky Sport in chiave Napoli : 'Per Piatek 35 milioni è già un'offerta importante e prevede uno step successivo che Piatek ancora non ha fatto. Per Milik va fatto un discorso diverso perché ha confermato il ...

Napoli - Verdi pronto a tornare : ANSA, - Napoli, 8 NOV - "Ancelotti può pescare 11 nomi anche da una bolla di vetro e il gioco resta di alto livello, questo è importante e bellissimo e tutti ci impegniamo al massimo perché continui". ...

Napoli - tutto pronto per 'Futuro Remoto' : gran ritorno a Città della Scienza : grandi esperti scientifici, docenti universitari e giovani ricercatori usciranno infatti dai loro laboratori e dipartimenti per trasferirsi nel villaggio della Scienza di Bagnoli, nelle piazze ...

Napoli - Ancelotti pronto a sfidare nuovamente il suo passato : “Sappiamo cosa fare” : Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato dell’ormai imminente partita contro il Psg nella classica conferenza stampa della vigilia: “Il gruppo sta bene, abbiamo recuperato al meglio dopo la gara di venerdì. Sappiamo l’importanza del match e il valore dell’avversario ma anche quello che dobbiamo fare, l’ambiente è carico nel modo giusto e cercheremo di fare il meglio”. Si tratta di una partita ...