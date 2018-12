Napoli | M5S all' attacco di de Magistris | ' Deleghe ai consiglieri? Abominio'

Scuola superiore meridionale a Napoli : emendamento M5S : Anche il Sud avrà un ateneo d'elite sul modello della 'Scuola normale di Pisa'. Si chiamerà 'Scuola superiore meridionale' con sede a Napoli e avrà già nella fase sperimentale, di tre anni, una sua ...

Napoli - ispezione M5S al San Giovanni Bosco : 'Standard disattesi' : ispezione al San Giovanni Bosco del presidente della commissione Sanità al Senato Pierpaolo Sileri accompagnato dalla consigliera regionale Valeria Ciarambino e dei senatori Maria Domenica Castellone ...

SCENARIO/ La lezione di Napolitano a Lega e M5s per governare in recessione - IlSussidiario.net : Il vero rischio di M5s e Lega? Esiste un buon 20 per cento di italiani che sono sì delusi dai partiti d'opposizione, ma decisamente avversi al governo.

Napoli - la strategia di de Magistris : lusinghe agli ex M5S ma Del Giudice si sfila : Inviato a Roma In tanti sono accorsi al Teatro Italia per assistere al varo del 'terzo fronte' targato Luigi de Magistris, ma non sono mancate le defaillance importanti sia da Napoli - come Raffaele ...

Napoli - de Magistris riapre a M5S : 'Molto apprezzato sintonia sui rifiuti' : 'Ho molto apprezzato la totale sintonia, con le nostre battaglie sulla questione rifiuti, con il M5S: penso alla dichiarazioni di Roberto Fico, Luigi Di Maio e Sergio Costa. Abbiamo insieme, da ...

E' scontro sui rifiuti tra Lega e M5S : 'A Napoli allarme per i roghi tossici' : Dopo i casi Tap e Tav, un altro tema spinoso balza al centro delle cronache: ora la questione passa infatti sugli inceneritori e sui rifiuti. I temi ambientali continuano a rinfocolare la discussione tra i due leader del governo, la Lega di Salvini e il Movimento 5 Stelle di Di Maio. La tensione sui rifiuti, che da qualche giorno è sulle prime pagine di tutti i quotidiani nazionali, ed è salita talmente tanto che, secondo fonti di Palazzo Chigi: ...

RIFIUTI - M5S CONTRO SALVINI SU INCENERITORI/ Ultime notizie - emergenza a Napoli : cumuli incendiati - IlSussidiario.net : RIFIUTI Campania in Terra dei Fuochi, sCONTRO SALVINI Di Maio sui termovalorizzatori. Lite Governo Lega-M5s, emergenza a Napoli: cumuli incendiati

Donna intubata tra le formiche - M5S tuona : ?«Via il manager dell'Asl Napoli 1» : «Le immagini, purtroppo per nulla inedite in Campania, di una Donna intubata ricoperta di formiche al San Giovanni Bosco sono solo l'ultimo esempio emblematico del disastro sanità...

Tav : Napoli - nessuno parla a vanvera come M5S : Roma, 31 ott. (AdnKronos) - “Il ministro Di Maio non ha la minima idea di cosa parla, com’è sua abitudine. Seguo il problema Tav da ben 27 anni e non ho mai visto un ministro ed una forza politica, come i Cinquestelle, parlare a vanvera, senza conoscere minimamente l’argomento". Lo afferma Osvaldo N