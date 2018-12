Napoli | Koulibaly sarà ceduto

Napoli - De Laurentiis non blinda Koulibaly - : Koulibaly è considerato uno dei migliori centrali difensivi al mondo. De Laurentiis, in una lunga intervista al Corriere del Mezzogiorno, ha parlato del futuro del forte difensore senegalese: 'A gennaio non venderemo Koulibaly, ma arriverà il momento in cui non ...

Napoli - De Laurentiis : "Rifiutati 105 milioni per Koulibaly. Chelsea? Meglio in semifinale di Europa League..." : "Quando sento che nel Napoli non ci sono top player, impazzisco". Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto un po' il punto della stagione: "Noi i top siamo in grado di formarli. Ho ...

Napoli - De Laurentiis : "Ci hanno offerto 95 milioni di sterline per Koulibaly" : Napoli, Ancelotti: "Piacerebbe tutti una finale di Europa League contro il Chelsea" tra campo e politica - De Laurentiis ha fatto riferimento anche alla crescita di Cavani. 'L'avevo preso dal Palermo,...

Napoli - United pronto all'offerta choc per Koulibaly : 100 milioni a gennaio : Il Manchester United pronto a fare follie per Kalidou Koulibaly . Secondo la Gazzetta dello Sport : 'C'era un osservatore del Manchester United a seguire il Napoli nella partita di Champions League contro il Liverpool , ad Anfield. Obiettivo: Kalidou Koulibaly. Non è la prima volta che gli ...

Koulibaly capitano - vero leader del Napoli di Ancelotti : Una fascia non solo simbolica Ne abbiamo scritto subito dopo la pubblicazione della formazione ufficiale di Cagliari-Napoli: Ancelotti ha dato il via alla rivoluzione. Rivoluzione interna eppure storica, dato che era dal 2013 che il Napoli non rinunciava contemporaneamente a Insigne, Mertens, Callejon e Hamsik all’inizio di una partita ufficiale. I quattro reduci dell’era Benitez erano in panchina insieme ad Albiol, mentre la squadra ...

'Napoli - il Manchester United prepara 100 milioni per Koulibaly' : LONDRA - Kalidou Koulibaly nel mirino di José Mourinho . Il difensore del Napoli è un obiettivo del Manchester United e, secondo il The Sun, è pronto a presentare un'offerta di 90 milioni di sterline, ...

Napoli - tutta la gioia di Koulibaly : 'Felici per Milik - crediamo all'Europa League' : Ai microfoni di Sky Sport, Kalidou fa i complimenti ai suoi compagni. 'Siamo sempre pronti a giocare dal primo minuto, abbiamo un gruppo unito e anche quelli che giocano di meno oggi hanno fatto ...

Koulibaly : «Un orgoglio essere capitano del Napoli» : L’intervista a Sky Kalidou Koulibaly intervistato da Sky al termine di Cagliari-Napoli: «Per me è un orgoglio indossare la fascia da capitano. Ero un po’ emozionato, ma dovevo pensare alla partita. Alla fine abbiamo vinto, è andata bene. Dopo la partita di martedì abbiamo dimostrati di essere forti, siamo molto felici». Il gol di Milik e la voglia di questo gruppo: «Sapevamo di essere attesi a una risposta. Nella ripresa siamo ...

Napoli - no al Manchester United per Koulibaly : Il Manchester United è pronto a farsi sotto con un'offerta anche monstre a tre cifre per Kalidou Koulibaly . La risposta di De Laurentiis , secondo la Gazzetta dello Sport , sarà comunque negativa. Il centrale senegalese non è in vendita,.

Napoli - Koulibaly : 'Il gol del Liverpool era evitabile - ora testa all'Europa League' : Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli , è intervenuto al microfono di Sky Sport dopo il match col Liverpool: 'Era una partita molto importante, sapevamo che il Liverpool doveva vincere. Abbiamo avuto un po' di difficoltà, il gol era evitabile. Potevamo fare di più per ...

Liverpool-Napoli 1-0 - pagelle / Il finale commovente di Koulibaly. La notte pazzotica di Ospina : Ospina. Una notte pazzotica per il pipelet colombiano, che comincia con una respinta di testa al 10’. Passano i minuti, i Reds stalkerizzano sempre di più i difensori azzurri in fase d’impostazione e Ospina peggiora il tutto coi suoi piedi che non azzeccano un rilancio (voto 4). Indi si spalanca il baratro con quel pallone di Salah che all’improvviso finisce in rete: sembra una magia dell’egiziano dal quasi fondo, in realtà è Ospina che allarga ...

Koulibaly : «Forse il Napoli ha avuto un po’ di timore inconscio» : L’intervista a Sky Kalidou Koulibaly intervistato da Sky al termine di Liverpool-Napoli: «Forse da parte nostra, inconsciamente, c’era un po’ di timore per questa partita. Pensavamo di farcela, abbiamo una squadra forte che può giocare contro chiunque. Ci è mancato poco per il gol necessario a passare il turno, magari stasera è stato solo un passaggio a vuoto. Sono sicuro che potremmo vincere qualcosa». «Era una partita molto ...

Liverpool-Napoli - Insigne scalpita. Koulibaly e Van Dijk - muscoli a confronto : Notte da leoni per il Napoli questa sera ad Anfield. Contro il Liverpool, gli azzurri si giocano la qualificazione agli ottavi di Champions League. La squadra di Ancelotti è in testa al gruppo C, ma ...

Napoli - Koulibaly-United : pronta maxi offerta da 100 milioni : KOULIBALY UNITED- Secondo quanto riportato da “The Times“, il Manchester United sarebbe pronto a sferrare un clamoroso assalto a Koulibaly in vista delle prossima estate. Trema il Napoli e tremano i tifosi partenopei. Da quel che si legge sul portale britannico, il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da […] L'articolo Napoli, Koulibaly-United: pronta maxi offerta da 100 milioni ...