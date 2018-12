Napoli | furto con scasso al Policlinico | rubati 50 mila euro dei ticket

Furto auto - a Napoli l'assicurazione si paga il 200% in più rispetto a Milano : Assicurazione Furto-incendio : spesso è una croce per gli automobilisti, ma in alcune città molto di più. In Italia ogni anno vengono rubate circa 100.000 automobili? E come ? Facile.it ha analizzato ...

Rc auto - a Napoli polizza furto costa 200% in più di Milano. Variazioni notevoli anche Roma e Bologna : Roma - Assicurare un'auto per furto a Napoli costa il 200% in più che a Milano. Lo rivela un'indagine condotta da Facile.it, sito di comparazione delle polizze assicurative dalla...

Rc auto - a Napoli polizza furto costa 200% in più di Milano. Variazioni notevoli anche Roma e Bologna : Roma - Assicurare un'auto per furto a Napoli costa il 200% in più che a Milano. Lo rivela un'indagine condotta da Facile.it, sito di comparazione delle polizze assicurative dalla...