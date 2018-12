Napoli città gruviera | record di voragini | 14 da gennaio a oggi

Napoli - l'identità forte della città debole : Al turista - che alimenta l'unica economia possibile - poco importa che i bus non arrivino mai, che le strade siano perfette per un rally, con parcheggiatori rigorosamente presenti a ogni angolo,, ...

Città metropolitana di Napoli - finanziamenti per piste ciclabili - Ztl e alberi : 'Con la Città metropolitana di Napoli abbiamo finanziato le piste ciclabili che si devono realizzare, siamo partiti con un progetto di bike sharing, stiamo completando un bando per che solo nella ...

Gassmann - cittadinanza onoraria a Napoli : "Città aperta - sia esempio per il Paese" : L'attore: "Napoli può insegnare tanto per l'atteggiamento che ha pur nelle tante difficoltà che vive". Il sindaco: "Interprete unico"

Gassmann cittadino onorario di Napoli - la cerimonia in diretta : Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris consegna ad Alessandro Gassmann la cittadinanza onoraria della Città di Napoli nel corso di una cerimonia nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo. Con il ...

Napoli - carica sullo scooter la macchina giocattolo e sfreccia per la città : il video virale : sfreccia per la città a bordo di uno scooter e in compagnia di una grande auto giocattolo , legata sul motorino solo con due lacci intorno alla carena del mezzo. Siamo a Napoli , e l'impavido ...

Alessandro Gassmann cittadino di Napoli ad honorem : Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris consegnerà ad Alessandro Gassmann la cittadinanza onoraria della Città di Napoli nel corso di una cerimonia che si terrà lunedì 17 dicembre alle ore 16 nella ...

I bravi ragazzi del Napoli sono figli della città buonista : Il resettare delaurentisiano La sola ripresa da parte di questa testata dell’idea delaurentisiana di “resettare”, il solo risuonare di questo verbo da pagine sempre scomode e problematizzanti, ha fatto rabbrividire tanti lettori, anche tra gli aficionados. Probabile che a Napoli il solo pensiero di liquidare un’esperienza, un ciclo – sia pure bellissimo -, mettersi alle spalle qualcosa, spaventa come poche altre cose, come se non vi ...

Ambiente e cittadinanza digitale - torna il Rousseau city lab e fa tappa a Napoli : Da sabato 15 a domenica 16 dicembre è in programma a Napoli la quinta tappa del Rosseau city Lab, il tour promosso dall'Associazione Rousseau per portare la democrazia diretta e la cittadinanza digitale nelle maggiori piazze d'Italia. Tanti gli incontri sul tema "#Ambiente. Come la Rete, il web e le nuove tecnologie ci aiuteranno a salvare il pianeta". Tra gli ospiti anche il ministro Sergio Costa.Continua a leggere

Fatti Belli - nati nella Città creativa - il natale 2018 a Napoli. : La programmazione storica, come quella proposta alle famiglie da anni al Teatro dei Piccoli di Fuorigrotta, si alterna all'offerta di spettacoli tradizionali e natalizi come La Cantata dei Pastori e ...

Allerta Meteo Napoli : chiusi tutti i parchi cittadini : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un “avviso di Allerta” valevole a partire dalle ore 10 di domani 9 dicembre e fino alle ore 8 di lunedì 10. Per la zona 1 che comprende la città di Napoli l’Allerta prevede tra l’altro vento forte per cui il Servizio del Comune “verde della città” ha disposto la chiusura precauzionale dei parchi cittadini. L'articolo Allerta Meteo Napoli: chiusi tutti i ...

Napoli - avvistato in città l'intermediario di Pavard : Il Napoli ha puntato Benjamin Pavard, come spiega il Corriere dello Sport: 'A Napoli è stato avvistato Giacomo Petralito , agente-intermediario molto noto nell'ambito del calcio tedesco: mica un caso. E vai con il prezzo: 35 milioni di euro, ovvero l'importo della ...