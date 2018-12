mytaxi si paga anche con Apple Pay

motorinolimits

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Carte di credito, prete e account PayPal, ma non solo: da oggi,aggiungePay alle opzioni dimento messe a disposizione dei propri clienti. Grazie a questa novità, tutti i nuovi utentiche hanno già salvato la loro carta di credito nel Wallet dell’iPhone, vedranno in automatico apparire in app l’innovativo … L'articolosiconPay MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.