Mountain bike o bici da corsa? Quale scegliere e perchè? - Curiosità | news ed informazioni

Ciclismo - Sagan medita un clamoroso ritorno in Mountain bike : “è sparito il rispetto all’interno del gruppo” : Lo slovacco ha espresso il proprio disinnamoramento nei confronti del Ciclismo di oggi, medita ndo un ritorno in mountain bike Tre Mondiali vinti in carriera, accompagnati da numerose vittorie e volate da urlo. Peter Sagan però sembra essersi disinnamorato del Ciclismo , sottolineando come si sia perso il rispetto che contraddistingueva il gruppo di dieci anni fa. AFP PHOTO / Marco BERTORELLO Interrogato dal sito olandese Fiets, ...

Ciclismo - Peter Sagan : 'C'è poco rispetto in gruppo'. Torna in Mountain bike dal 2021? : Tutto è cambiato con i continui viaggi e le gare in giro per il mondo: quando arrivo in hotel non so nemmeno se sono in Belgio, Stati Uniti o Francia". Sagan ha anche ricordato un aneddoto legato ...