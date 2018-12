Motomondiale | ridefinita la procedura in caso di Gran Premio interrotto | cosa succede con

oasport

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Arrivano importanti novità per il, lad Prix Commission si è riunita e ha ridefinito il regolamento indi. L’organo presieduto da Carmelo Ezpeleta e composto anche da Paul Duparc, Herve Poncharal e Takanao Tsubouchi ha specificato alcuni punti in merito allache si seguirà:– Se la bandiera rossa viene esposta dopo che è stato completato un giro intero di gara, e un pilota si trova nella pit line, vengono presi in considerazione i risultati dell’ultimo intertempo al quale siano transitati tutti i piloti che si trovano nello stesso giro del leader della gara– Viene precisata la celeberrima regola dei 5 minuti. Indi bandiera rossa, il pilota deve raggiungere i box attraversando la linea che delimita l’ingresso della pit lane in sella alla propria moto, entro ovviamente il tempo ...