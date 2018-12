MotoGp | che frecciata di Pedrosa a Marquez | fischiano le orecchie del campione del mondo

MotoGp – Jorge Lorenzo e il paragone tra moto e auto : “penso sia più facile per noi motociclisti guidare una monoposto di F1 che viceversa” : Jorge Lorenzo ed il paragone tra due e quattro ruote: il parere del maiorchino sulla differenza tra motoGp e F1 Jorge Lorenzo sta lavorando sodo sul suo fisico per recuperare la sua forma, dopo il brutto infortunio che ha rovinato il suo finale di stagione 2018 con la Ducati, per iniziare la nuova avventura in Honda al top. Il pilota maiorchino ha di recente partecipato al gala ‘Sport and Talk from Hangar-7’ di ServusTV durante ...

MotoGp – Doohan non ha dubbi - dagli incredibili risultati di Rossi alla sfida tra Lorenzo e Marquez : “Vale continua ad imparare. Jorge? Ecco perchè ha accettato” : Mick Doohan, la stagione 2018 di MotoGp e l’interessantissimo futuro che gli appassionati delle due ruote attendono con ansia: il commento dell’ex campione La stagione 2018 di MotoGp ha regalato emozioni incredibili, Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale, festeggiando in anticipo al termine del Gp del Giappone, sul circuito di Motegi, dopo una splendida lotta con Andrea Dovizioso, che si è dovuto ...

MotoGp – Puig attacca duramente Pedrosa - la risposta del pilota è velenosa : “è davvero curioso che…” : Dopo le dure parole di Puig, il pilota spagnolo ha risposto per le rime con un messaggio apparso sulla propria pagina Facebook Parole durissime, che Dani Pedrosa non si sarebbe mai aspettato. Il mittente? Alberto Puig, colui che fino a qualche settimana fa è stato il Team Manager del pilota spagnolo alla Honda. LaPresse/Simone Rosa Frecciate velenose a cui il nuovo collaudatore della KTM ha voluto replicare in maniera chiara e diretta, con ...

MotoGp - Pol Espargaro mette le cose in chiaro : “non mi arrabbierò se Pedrosa dirà che la KTM è un ferro vecchio” : Il pilota spagnolo ha parlato del test che svolgerà Pedrosa a Jerez, sottolineando che non si arrabbierà nel caso in cui il connazionale non sarà convinto della KTM Dani Pedrosa è pronto a debuttare in sella alla KTM in occasione del test privato in programma a Jerez la prossima settimana, due giorni importanti in cui lo spagnolo si farà una prima idea sulla moto austriaca. AFP/LaPresse Sarà un esame importante soprattutto per Pol ...

MotoGp - Stoner e quel duello tra Lorenzo e Marquez : “sono sicuro che Jorge alla Honda…” : Il pilota australiano ha parlato dell’arrivo di Lorenzo alla Honda, esprimendo il proprio punto di vista sulla questione Avventura in Ducati terminata, Jorge Lorenzo è pronto a cominciare un nuovo capitolo della propria carriera alla Honda. Lo spagnolo ha posto come obiettivo quello di battere Marc Marquez, tornando a vincere quel titolo mondiale che manca ormai dal 2015. AFP/LaPresse Sulla prossima avventura di Lorenzo con il team ...

MotoGp - Jorge Lorenzo : “Mi dovrò adattare alla Honda ma Marc Marquez avrà da imparare anche da me” : Jorge Lorenzo è pronto ad una nuova avventura. Dopo aver lasciato la Ducati, ha iniziato il proprio apprendistato in sella alla Honda nel corso dei test riservati alla MotoGP sui circuiti di Valencia e di Jerez de la Frontera, in Spagna. Il feeling del cinque volte campione del mondo è cresciuto di giro in giro e l’aver concluso la sessione di prove in Andalusia a un decimo dal pilota più veloce, il giapponese Takaaki Nakagami, è senza ...

MotoGp - Lorenzo all’attacco : “sono l’unico che ha vinto un titolo contro Marquez - anche se quell’anno Valentino Rossi…” : Il pilota maiorchino ha parlato per la prima volta dopo il passaggio alla Honda, esprimendo le proprie sensazioni sul prossimo duello con Marquez Il contratto con la Ducati non è ancora scaduto, per questo motivo Jorge Lorenzo non ha commentato le due sessioni di test svolte qualche settimana fa prima a Valencia e poi a Jerez. Ph. Twitter Lorenzo Il 31 dicembre si esaurirà il suo accordo con il team di Borgo Panigale, dal giorno successivo ...

MotoGp – Valentino Rossi ‘smaschera’ Bagnaia : “mi vuole fregare! Sono tutti emozionati - ma poi in pista vogliono battermi” : Valentino Rossi ironizza sull’emozione di Pecco Bagnaia: il ‘Dottore’ è ben conscio delle abilità del pilota dell’Academy che in pista sarà un avversario in più da battere Intervistato ai microfoni di Sky Sport 24, Valentino Rossi ha risposto a diverse domande su ciò che lo aspetta durante l’offseason e la preparazione in vista della nuova stagione. Una domanda in particolare ha fatto sorridere il ...

MotoGp - Dovizioso : 'Anche con Lorenzo ero il pilota di punta Ducati' : MotoGP Ducati Andrea Dovizioso ha parlato in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in occasione di una sua visita alla Brembo, casa che fa 'frenare' tutti piloti della MotoGP. Il pilota forlivese della Ducati ha parlato dei recenti test di Valencia e Jerez, del nuovo compagno ...

MotoGp – Infortunio Folger - anche Jonas finisce sotto i ferri : “ecco come sto” [FOTO] : Jonas Folger operato: il tedesco della Yamaha aggiorna i fan dopo l’operazione alla clavicola Un fine anno all’insegna di interventi chirurgici per i campioni delle due ruote: Michele Pirro ha aperto le danze ad una serie di operazioni che si sono susseguite una dietro l’altra. Dopo il collaudatore Ducati è stato il turno di Jorge Lorenzo, che ha subito un intervento chirurgico al piede dopo il brutto Infortunio di ...