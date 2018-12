Mostra fotografica di Melissa Carnemolla a Modica

Frank Zappa 10+10 a Roma : dal 15 dicembre la Mostra fotografica alla Vinyil room : Frank Zappa 10+10 : dieci fotografie inedite scattate dal fotografo Mimmo Chianura , AGF , in un arco di tempo che va dal 1974 al 1982 e dieci vinili originali di Frank Zappa verranno esposti dal 15 ...

Luisa e Walter - due veneti di successo in Alto Adige. Una Mostra fotografica li racconta : In Fraunhofer cerchiamo di unire scienza ed economia e, tramite la ricerca applicata, riuscire nel compito di creare innovazione. Supportiamo le PMI locali nei loro progetti di ricerca e sviluppo ...

Mostra fotografica ‘I Colori di Berlino’ in esposizione a Spazio5 : In occasione della presentazione del libro ‘A Berlino va bene’ di Simone Gaballo verrà inaugurata la Mostra fotografica ‘I Colori di Berlino’, con gli scatti fotografiti di Carmelo Daniele, Isabella Daniele e Maurizio Porro, Mostra che sarà visibile dal 13 al 19 dicembre 2018 presso Spazio5 via Crescenzio 99d Roma. Berlino, capitale della Germania, che da quasi 30 anni, dopo la caduta del muro, si è aperta a nuova gente, ...

GREENPEACE - EMERGENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI / una Mostra fotografica al Museo di Roma in Trastevere : «L'unica soluzione, secondo la scienza, è quella di abbandonare carbone, petrolio e gas, accelerare la transizione energetica verso un mondo totalmente rinnovabile, oltre che diminuire il consumo di ...

Cambiamenti climatici : Greenpeace presenta Mostra fotografica sugli impatti su persone e ambiente - “basta tergiversare” : “I Cambiamenti climatici sono ormai una devastante realtà con la quale dobbiamo fare i conti. Una realtà che non risparmia niente e nessuno, con duri impatti che interessano sempre più severamente l’Italia e tutto il Pianeta. È quanto illustra la mostra fotografica “Vento, caldo, pioggia, tempesta. Istantanee di vita e ambiente nell’era dei Cambiamenti climatici”, organizzata da Greenpeace Italia nel Museo di Roma in Trastevere dal ...

Al Pan una Mostra fotografica sui volti e le storie del Pallonetto di Santa Lucia : Ottanta scatti per raccontare il Pallonetto di Santa Lucia, uno dei borghi più antichi ed originali di Napoli ma anche uno dei più dimenticati, in cui è ancora possibile vivere le atmosfere partenopee più autentiche e che conserva una traccia profonda dell’umanità che ha dato vita alle commedie di De Filippo, Viviani, ai romanzi di Marotta e degli altri grandi protagonisti della cultura letteraria napoletana. I protagonisti I protagonisti di ...

Amelia - una Mostra fotografica sulla 1000Miglia : ... per pura passione, hanno voluto immortalare in uno scatto, lungo il tragitto umbro laziale, le vecchie, splendide signore a quattro ruote, un Museo viaggiante unico al Mondo. Le fotografie migliori ...

Jesi : inaugura sabato 'Carlo Urbani e il territorio di origine' - una Mostra fotografica e documentaria : ...30 'Dalla terra di origine verso il mondo' racconti di Carlo e la sua terra a cura di amici e colleghi. Interventi di: Fabio Ragaini, Federico Panfoli, prof. Giorgio Scalise, dottor Riccardo Grifoni, ...

Inaugurazione della Mostra fotografica “Aldo Moro. Memoria - politica - democrazia” a cura dell’Archivio Riccardi : Si è svolta ieri l’Inaugurazione della mostra fotografica “Aldo Moro. Memoria, politica, democrazia” nella prestigiosa sede del Complesso di Vicolo Valdina in Piazza di Campo Marzio, 42 a Roma. A quarant’anni dal ritrovamento dell’On. Aldo Moro in Via Caetani, la mostra vuole ripercorrere la vita politica del Presidente della DC attraverso le foto dei fotografi Carlo e Maurizio Riccardi e Maurizio Piccirilli. Appuntamento importante per gli ...

Bicocca - al via Mostra fotografica 'Policentri-città' : Milano, 24 ott. (AdnKronos) - Una sintesi visiva del processo di cambiamento del quartiere Bicocca dal 1997 ad oggi, per riflettere sull’evoluzione e sul ruolo avuto dall’Ateneo sul territorio in occasione del Ventennale. Questo lo scopo della mostra fotografica “Policentri-città. Visioni e revision

“Io sono” Al PAN di Napoli la Mostra fotografica che riscopre la vera identità di chi emigra : Il 24 ottobre inaugura al Palazzo delle Arti di Napoli "Io sono" la mostra della fotografa Luisa Menazzi Moretti. Il lavoro ha coinvolto le persone accolte nei progetti SPRAR della Basilicata per raccontarne le loro storie e riscoprirne l'identità di cui spesso non si viene a conoscenza.Continua a leggere

Una Mostra fotografica che riscopre i segreti dell'India. L'esposizione sarà accompagnata venerdì 26 ottobre alle ore 17.00 da una ... : Le 90 fotografie, scattate durante il viaggio degli studenti della Bicocca nella parte orientale dell'India, hanno lo scopo di trasportare lo spettatore in un mondo apparentemente lontano e diverso; ...