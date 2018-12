Morto Andrea G Pinketts | tra romanzi e vita addio al “cannibale” che scoprì il mostro di

Andrea G. Pinketts è Morto : si fece notare in tv al Maurizio Costanzo Show : E' morto Andrea G. Pinketts: aveva 57 anni ed era malato da tempo. Si è spento all'Ospedale Niguarda, nella sua Milano. La notizia è arrivata nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 dicembre 2018, e ha colto di sorpresa chi ne ha sempre apprezzato la vivacità caratteriale e intellettuale, espressa con calembour linguistici e performance sopra le righe. Non fu difficile per lui imporsi all'attenzione del pubblico televisivo nelle sue ospitate ...

Morto lo scrittore e giornalista Andrea G. Pinketts - era stato anche inviato di Mistero : Lo scrittore e giornalista Andrea G.Pinketts, pseudonimo di Andrea Giovanni Pinchetti, è Morto il 20 dicembre 2018 all’hospice dell’ospedale Niguarda di Milano. Aveva 57 anni: era nato il 12 agosto del 1961 nel capoluogo lombardo. Da quanto si è appreso, era malato da tempo per un tumore e le sue condizioni si erano aggravate da circa una settimana.

Morto Andrea Pinketts - lo scrittore di gialli e noir che ha raccontato la Milano di oggi : E’ Morto il giornalista e scrittore Andrea Pinketts. Lo scrive la versione online del Corriere della Sera. Al secolo Andrea Giovanni Pinchetti, aveva 57 anni, essendo nato a Milano il 12 agosto 1961. Autore di molti gialli e noir, ha raccontato in molte sue storie la Milano contemporanea. Ha vinto alcuni premi letterari come il Mystfest e il Premio Scerbanenco. Ha collaborato per alcuni periodici e ha lavorato anche con la tv, per esempio ...

Morto Andrea Pinketts - lo scrittore che raccontò Milano attraverso il crimine : Talento e sregolatezza, scriveva storie anarchiche con una prosa acrobatica, ricca di trovate lessicali e un protagonista-alter ego: Lazzaro SantAndrea

