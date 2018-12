Milano | inaugurato il nuovo centro accoglienza per senzatetto FOTO

Air Italy - inaugurato il Milano-Delhi : Primo volo diretto Air Italy Milano Malpensa-Delhi con Airbus A330-200. E' la quarta nuova destinazione intercontinentale della seconda compagnia aerea italiana nel 2018, dopo il lancio dei voli su ...

NBA ed Epi SRL - inaugurato a Milano il primo store in Europa : La passione per l’NBA, la principale lega professionistica di basket negli Stati Uniti, accomuna anche numerosi italiani, grazie anche alla presenza di diversi italiani che militano in quel campionato, Danilo Gallinari e Marco Belinelli su tutti. Poter contare su un vero e proprio NBA store, il primo in Europa a Milano, non potrà che essere […] L'articolo NBA ed Epi SRL, inaugurato a Milano il primo store in Europa è stato realizzato ...

Milano - inaugurato l'Artigiano in fiera 2018 : 150mila tipologie di prodotto provenienti da 100 Paesi del mondo : Artigiano in fiera è un'occasione imperdibile per poter acquistare, vedere e toccare prodotti artigianali provenienti da tutto il mondo, autentici, originali, di primissima qualità, introvabili ...

Milano : inaugurato nuovo spazio WeMi per tate - colf e badanti (2) : (AdnKronos) - Per attivare il percorso di ricerca è possibile scrivere una mail all’indirizzo WeMi.tatecolfbadanti@comune.Milano.it oppure ci si può rivolgere al numero 0288458041 nei seguenti orari: il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 18, il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 17 e il

Milano : inaugurato nuovo spazio WeMi per tate - colf e badanti (3) : (AdnKronos) - Il nuovo servizio consentirà ai lavoratori di iscriversi anche al Registro territoriale delle Assistenti familiari istituito da Regione Lombardia con l’obiettivo di valorizzare e sostenere il lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari in aiuto e a tutela delle person