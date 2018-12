Milan | si pensa di ricorrere al Tas contro la sentenza Uefa

Milano - Malpensa avvia il progetto 'Russian friendly airport' : Milano, 11 dic., askanews, - Per far sentire a proprio agio i facoltosi turisti russi che scelgono Milano quale meta ideale per i loro acquisti di moda, lusso e design, l'aeroporto di Malpensa ha ...

Milan - Paquetà è arrivato a Malpensa : 'Qui per la storia rossonera' : È sbarcato a Malpensa il nuovoacquisto del Milan, il brasiliano Lucas Paqueta: il talento è arrivato questa mattina nello scalo lombardo e stasera sarà in tribuna a San Siro per...

Paquetà è sbarcato a Malpensa : 'Ho scelto il Milan per la sua storia' : Il volto un po' tirato per il lungo viaggio, pochi sorrisi e molta attenzione a non 'inciampare' nella piccola folla di giornalisti presenti al Terminal 1 di Malpensa: sono stati questi i primi minuti ...

Milan - inizia l'era Paquetà : Lucas è sbarcato a Malpensa : Lucas Paquetà è arrivato a Milano. Il giovane brasiliano era atteso nel capoluogo lombardo questa mattina ed è atterrato a Malpensa in orario. Stasera il nuovo acquisto del Milan sarà a San Siro per ...

Milan - sbarcato Paquetà a Malpensa : comincia l’avventura rossonera del brasiliano [FOTO] : Il giocatore brasiliano è arrivato da poco con un aereo partito da Lisbona, questa sera assisterà a Milan-Torino L’avventura di Lucas Paquetà al Milan è iniziata, il brasiliano è atterrato a Malpensa da poco pronto per dare il via ad un nuovo capitolo della propria carriera. Partito ieri da Rio de Janeiro, il nuovo centrocampista rossonero è giunto oggi allo scalo Milanese con un aereo proveniente da Lisbona. Sorrisi e tanto ...

Milan - Abate potrebbe rinnovare : Leo e Maldini ci pensano : Ignazio Abate potrebbe rinnovare con il Milan. Dopo le ultime convincenti prestazioni, tra cui quella offerta nella sfida vinta contro il Parma dove è stato impiegato da Gattuso come difensore centrale, il calciatore campano avrebbe guadagnato punti agli occhi dei dirigenti rossoneri. Leonardo e Maldini, infatti, starebbero pensando al prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno 2019, vale a dire tra poco più di sei mesi. I rapporti ...

Milan - Leonardo pensa al mercato : Vidal nel mirino - ma il Barca ora fa muro : Dopo i gravi infortuni di Biglia e Bonaventura, ora il Milan è costretto a correre ai ripari in vista della prossima sessione di mercato. L’infortunio di Bonaventura, che dovrà stare lontano dai campi per i prossimi 4-5 mesi, ha costretto la dirigenza rossonera ad una riflessione. Gattuso, ha bisogno di rinforzi, anche perché Bakayoko non […] L'articolo Milan, Leonardo pensa al mercato: Vidal nel mirino, ma il Barca ora fa muro ...

Milan - Gattuso pensa a Conti per il match contro il Parma : Buone notizie (finalmente) in casa Milan. Dopo la serie di infortuni che ha coinvolto la squadra allenata da Gattuso, nella partita di domani contro il Parma potrebbe esserci un importante rientro. Si tratta di Andrea Conti, ormai recuperato dopo il terribile doppio infortunio (con tanto di doppia operazione) che lo ha tenuto fermo da un anno e due mesi circa a questa parte. Milan-Parma, prima chance per Conti? Gattuso ci pensa Come ...

GetMyCar e Koelliker : SUV Mitsubishi a Milano Linate e Malpensa : Grazie all’accordo con il Gruppo Koelliker, distributore in Italia dei brand Mitsubishi e SsangYong, il parco auto di GetMyCar si arricchisce di nuovi veicoli particolarmente adatti a chi vuole viaggiare con qualsiasi condizione climatica: Outlander 4WD e ASX. Le auto, disponibili nelle location ParkinGO certificate di Milano Linate e Malpensa, sono infatti dotate di trazione […] L'articolo GetMyCar e Koelliker: SUV Mitsubishi a Milano ...

Aeroporto - asta a Milano Malpensa per oggetti persi o abbandonati : Tanta curiosità per l'asta degli oggetti persi o abbandonati negli aeroporti milanesi, che è andata in scena venerdì 23 novembre nel salone Noi Sea del Terminal 2 di Malpensa . Duecento lotti , con ...

Matteo Salvini attacca Gennaro Gattuso - replica durissima : 'Pensa al paese' - guerra tra Milanisti : A lui dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male". Ha poi aggiunto Gattuso: "Questo è un ...

Milan - Gattuso 'Salvini si lamenta dei mancati cambi Pensasse alla politica' : ROMA - Oari polemiche per Gennaro Gattuso dopo l'1-1 del Milan con la Lazio . Nel mirino del tecnico il vicepremier, che si è lamentato delle mancate sostituzioni: 'Salvini si lamenta perché non ho ...

Lazio-Milan - Gattuso : “Ibrahimovic? Inutile pensarci ora” : Lazio-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato da “Sky Sport”, Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha parlato della partita pareggiata in casa della Lazio: “Può succedere di abbassarsi un po’. In quei momenti, la differenza l’ha fatta Acerbi che fisicamente ci ha messo in difficoltà però va bene. Guardiamo avanti e speriamo di recuperare qualche […] L'articolo Lazio-Milan, Gattuso: “Ibrahimovic? Inutile ...

Starbucks a Milano - nuove aperture a San Babila e Malpensa : la Sirena non vuole fermarsi : Prima è stata la volta della Starbucks Reserve Roastery, ovvero della rappresentazione più elevata di quello che è l'impero mondiale del caffè fondato da Howard Schultz: la mega torrefazione di Milano, situata a Cordusio (a due passi dal Duomo), è unica al mondo insieme a quelle di Seattle e di Shanghai. Dopo questo progetto, la Sirena ha proseguito la sua scalata all'Italia con la recentissima apertura di Starbucks a Garibaldi, esattamente ...