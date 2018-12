Milan | Scaroni | «Pensiamo di fare il nuovo stadio insieme all’Inter»

Paolo Scaroni - il presidente del Milan derubato della valigetta con diecimila euro in pieno centro a Milano : Giovedì 13 dicembre 2018 passerà alla storia del Milan come una delle giornate più nere dei rossoneri : una versione appena un po' meno drammatica di quel giorno del '90 nella ' Fatal Verona'. Non ...

Scaroni derubato a Milano : sottratta valigetta con 10mila euro in contanti : Andava in giro con diecimila euro in contanti in una valigetta: il limite massimo di denaro cash con il quale si può passare la frontiera. In quel momento, però, Paolo Scaroni era in auto a Milano. Ha lasciato il denaro sul sedile posteriore, e qualcuno è riuscito a rubarlo, approfittando delle portiere aperte e malgrado la presenza dell’autista all’interno. Un furto compiuto nel centro della città lombarda quello di cui è rimasto vittima ...

Milan - Scaroni : 'Radice? Protagonista della prima Coppa dei Campioni italiana' : Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto a Sky Sport : 'Gigi Radice ci ha lasciato soprattutto il ricordo della prima Coppa dei Campioni nel 1963. E' stata per il Milan e per l'Italia la prima vinta nella storia. Se nel nostro museo ha un posto, ...

Milan - Scaroni : 'Sentenza Uefa a breve. Singer vicino' : ROMA - ''I tempi previsti per la sentenza Uefa? Non glielo so dire. Mi auguro in tempi brevi ma non glielo so dire''. Lo afferma il presidente del Milan Paolo Scaroni, ai microfoni di Sky Sport, all'uscita dalla sede Uefa di Nyon, dove questa mattina è andata in scena l'udienza del club davanti alla Camera giudicante per rimodulare le sanzioni per le violazioni alle norme del fair play ...

Caro Scaroni - il Milan con gli scudetti sembra la volpe con l'uva : E sei anni senza partecipazione alla Champions League devono essere una crisi d'astinenza troppo lunga per la terza squadra al mondo con più trofei internazionali, chapeau!,. Ci creda presidente ...

Scaroni (Milan) : «Meglio 3 volte in Champions che 1 scudetto» : “Le coppe contano più dei campionati” Paolo Scaroni, manager italiano di lungo corso (anche coinvolto in Tangentopoli, patteggiò una condanna a un anno e 4 mesi), tra le altre cariche ex amministratore Eni e oggi presidente del Milan, si iscrive al partito dei papponisti. E alla Gazzetta dello Sport, con nonchalance, rilascia una dichiarazione che a Napoli porterebbe a una giornata di guerriglia verbale, una delle tante. Scaroni, ...

Milan - Scaroni indica la via : 'In Champions il prossimo anno. Ibra? Calciatore fantastico' : Sono gli orizzonti delineati dal presidente del Milan Paolo Scaroni nel corso di un'intervista rilasciata a "La Gazzetta dello Sport ". Lo sguardo, però, è ben ancorato al presente. " Contro la ...