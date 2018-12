Milan | per Higuain peggiore inizio da quando gioca in Serie A | l’alternativa arriva già a

Mercato Milan : Leonardo propone lo scambio Montolivo-Bertolacci per Kouamè : Dopo il rifiuto da parte di Zlatan Ibrahimovic il Milan è costretto a cambiare obbiettivo per rinforzare il proprio reparto offensivo. Diversi sono i nomi sul tavolo di Leonardo, ma secondo quanto riportato da ‘calcioMercato.com’ il ds rossonero avrebbe in mente di portare al Milan Christian Kouamè. Tra le società c'è stato più di un contatto, con Leonardo che ha preso informazioni direttamente con il direttore generale rossoblu Giorgio ...

Biglietti Milan-Fiorentina - Serie A 2018-2018 : come acquistare i tickets per il match di San Siro : Ultimo turno pre-natalizio per la Serie A 2018/19. Si scende in campo per il 16esimo turno di campionato, e il Milan ospita a San Siro la Fiorentina alle ore 15.00, prima del “rompete le righe” di Natale, ricordando che si tornerà a giocare il 26 dicembre per il turno di Santo Stefano. Per entrambe le compagini questo incontro rischia di diventare quanto mai importante, dopo diversi risultati poco soddisfacenti. I rossoneri, per ...

Eurolega : crisi per Milano - quinto ko consecutivo : Ora è crisi vera per Milano in Eurolega : al Forum, nella 13.esima giornata, è arrivato il quinto ko consecutivo nella competizione contro il Bayern Monaco . Una gara giocata punto a punto e vinta nel ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde 80-78 con il Bayern Monaco - quinto ko di fila per l'AX : L' Olimpia Milano cede 80-78 al Bayern Monaco nel 13° turno di Eurolega , incassando il quinto ko consecutivo in Europa . Al Forum la squadra di Simone Pianigiani ha perso l'ennesima occasione di ...

Risultati Eurolega – Sconfitta amara per Milano : sorridono Real Madrid e Maccabi Tel Aviv : Milano non ce la fa contro un complicato Bayern: tutti i Risultati delle partite di oggi di Eurolega E’ terminata un’altra giornata di sfide di Eurolega. In campo, oggi, l’Armani Ex Change Milano: la squadra di coach Pianigiani non è riuscita ad avere la meglio su un tostissimo Bayern, che ha trionfato per soli 2 punti, col risultato di 78-80. Ottima prestazione di James e Micov, a referto rispettivamente con 17 e 16 ...

Il Milan fa gruppo : cena di squadra per Natale : I pareggi contro Torino e Bologna e l'eminazione dall'Europa League hanno lasciato scorie pesanti, ma il gruppo Milan c'è. La squadra è compatta e la testimonianza arriva anche dalla cena che è stata ...

Milan - Gennaro Gattuso ha 10 giorni per salvarsi : nuovo mister - un nome-bomba : Qui Milan, dove Gennaro Gattuso sarebbe di nuovo a rischio esonero dopo il deludente e asfittico pareggio col Bologna e il disastro ad Atene contro l'Olympiacos in Europa League. Il mister avrebbe ...

Milan - i dieci giorni della verità per capire se questa è crisi. E Gattuso... : dieci giorni per capire cosa c'è dentro la crisi di fine autunno del Milan. E, casomai, decidere se è il caso di restare così come si sta, oppure scegliersi un'altra strada . Il doppio 0-0, Torino e ...

Milan in emergenza a centrocampo : Gattuso ha un’idea per sopperire alle assenze in vista della Fiorentina : Milan, Gennaro Gattuso sta vagliando una soluzione a sorpresa in vista della gara contro la Fiorentina di sabato Il Milan si appresta a giocare una gara molto delicata contro la Fiorentina nel pomeriggio di sabato. A centrocampo, oltre al lungodegente Biglia, mancheranno gli squalificati Kessiè e Bakayoko, creando un vero e proprio buco in mediana. Gattuso ha a disposizione Bertolacci, Mauri e Montolivo, ma va detto che il tecnico ...

LIVE Milano-Bayern Monaco basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : scontro diretto quasi decisivo per i play-off : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Bayern Monaco, valevole per la tredicesima giornata di Eurolega 2018-2019. L’incontro si gioca al Mediolanum Forum di Assago. Per gli uomini di Simone Pianigiani arriva la sfida a una delle dirette concorrenti per l’accesso ai quarti di finale, ed è solo il primo di due scontri di questo genere: dopodomani, infatti, ci sarà la trasferta di Atene, nel ...

Basket – Sospiro di sollievo per Milano : ridotta la squalifica per Arturas Gudaitis : La Corte Sportiva d’Appello riduce la squalifica inflitta ad Arturas Gudaitis: una sola giornta di stop e 3.000,00 di ammande pecuniaria Dopo la furente rissa scoppiata fra i giocatori di Milano e Sassari, al termine di una sfida decisa in un overtime thriller, Arturas Gudaitis si è reso protagonista di un brutto episodio che ha scatenato il parapiglia. Il cestista dell’Olimpia Milano è stato squalificato per due giornate, ma ...