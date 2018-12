Migranti | perché l' Italia si è astenuta sul Global Compact

Migranti - perché la rotta Marocco-Spagna è ora quella più percorsa per arrivare in Europa : «Il nostro Governo è stato il primo dell'Africa ad adottare una politica migratoria - precisa il ministro - . Già alla fine del 2009 abbiamo compreso che il fenomeno migratorio è interessato da ...

Migranti - perché sei Regioni chiedono al governo di firmare il Global Compact : Sardegna, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana e Umbria (e altri enti) promuovono un appello: " C'è un'altra Italia...

Perché con il decreto sicurezza rischiano i Migranti regolari : Matteo Salvini (Foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images) Nelle ultime ore sta girando molto la foto di una donna nigeriana in lacrime, incinta e con una neonata sulle spalle. Faith, 19 anni, ha passato gli ultimi mesi nel Cara (Centro di accoglienza per richiedenti asilo) di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, quando all’improvviso le hanno chiesto di lasciarlo. Come lei, centinaia di altre persone in giro per l’Italia sono state colpite ...

Perché la crisi in Libano rischia di creare una nuova emergenza Migranti : Una situazione finanziaria molto precaria Al di là di quali siano le ragioni del lungo stallo di governo, esso sta avendo risvolti negativi sull'economia libanese . Il Paese ha al momento il terzo ...

L’Italia accusa Malta : Migranti lasciati in mare 200 a Pozzallo “perché non annegassero” : L’imbarcazione ha virato verso L’Italia ed è approdata in serata a Pozzallo (Ragusa). Poi si è inclinata su un fianco: sbarcati tutti i migranti, fra loro anche cinque neonati. Il ministro dell’Interno: «Il pattugliatore maltese li ha abbandonati. È l’ennesima vergogna, degna di questa Unione europea incapace»

Perché alla fine CasaPound è d'accordo con i Migranti dell'ex Penicillina : Chiedono lo sgombero e intonano “difendiamo la nazione, non vogliamo immigrazione” quasi come un tic retorico. Ma poi anche loro, i militanti di CasaPound, si rendono conto che non si può ridurre tutto a un solo atto di forza. “Non è solo questione di immigrazione, all'interno ci saranno anche itali

Perchè il procuratore di Catania ce l'ha tanto con le Ong che salvano i Migranti? : Enrico Mentana fa notare: 'Il procuratore di Catania Zuccaro era partito un anno e mezzo fa con la denuncia di un complotto tra Ong e trafficanti di uomini, ai fini anche di minare l'economia ...

Perché è scoppiata una nuova lite sui Migranti tra Italia e Malta : 'Abbiamo dimostrato che sappiamo difendere i confini e dimostreremo che eventualmente possiamo anche bloccare bilanci e attività europee fino a che l'Europa e qualche Paese continuerà a prendere in ...

Perché ci sono le carovane di Migranti in America Centrale? : Perché in paesi come El Salvador e Honduras è sempre più difficile vivere, a causa delle violenze delle potentissime gang criminali

Migranti - perché una marea umana si muove dall’Honduras agli Stati Uniti : Si mettono in fila, formano colonne, camminano anche per nove ore dal confine del Guatemala al Messico. Lasciano violenza, sopraffazione, povertà, a nessuno importa più di tanto che una volta arrivati al confine non sarà affatto facile attraversare quei chilometri di barriere che li separano dalla meta...

Migranti - "la Libia non è un porto sicuro" : ecco perché sono stati scarcerati i tunisini arrestati a Lampedusa : Le motivazioni del tribunale del Riesame sul ritorno in libertà di Chamseddine Bourassine: le persone soccorse non potevano tornare in Nordafrica

Sempre meno Migranti nei Cara. Salvini : "Perché Pd non governa" : La linea politica di Matteo Salvini per quanto riguarda l'immigrazione è da subito stata molto chiara: bloccare l'arrivo selvaggio dei migranti.Per fare questo, il vice premier leghista ha chiuso i porti e ha voluto un decreto Immigrazione-Sicurezza con delle regole precise. Ma questo non basta perché ci sono i soliti della sinistra che trovano il modo di dire qualcosa. E questa volta cosa c'è che non va? La paura del Pd, in particolare del ...

Perché la 'carovana' umanitaria in Centroamerica fa male alla causa dei Migranti : ... avvantaggia gli impulsi anti immigrati e spesso xenofobi dell'elettorato del presidente Donald Trump , che non a caso negli ultimi giorni ha fatto della "carovana" un tema di politica nazionale. Le ...

Perché la “carovana” umanitaria in Centroamerica fa male alla causa dei Migranti : Negli ultimi giorni, circa 2.000 persone partite dall'Honduras, nell'America centrale, stanno marciando verso nord in una “carovana” con l'obiettivo dichiarato di immigrare negli Stati Uniti. Queste “carovane” sono un fenomeno tipico latinoamericano (ce ne fu una anche a marzo, che si disperse in Me