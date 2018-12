Migranti | naufragio tra Spagna e Marocco | 12 morti e altrettanti dispersi 33

Migranti - naufragio al largo della Libia : “Almeno 14 morti”. In Turchia 3 vittime : “Respinti da polizia greca - poi assiderati” : Il naufragio di un’imbarcazione di Migranti al largo delle coste libiche ha provocato la morte di almeno 14 Migranti. Due corpi sono stati recuperati dalle autorità libiche, mentre almeno altri 12 sono stati gettati in mare. Dieci le persone sopravvissute sul barcone di legno, ritrovato nelle acque davanti a Misurata. L’imbarcazione è rimasta alla deriva per giorni e i Migranti scampati alla tragedia, spiega il portavoce delle forze ...

Centinaia di Migranti rischiano il naufragio - Salvini contro Malta : Roma, 24 nov., askanews, - 'Ci risiamo. Un pattugliatore maltese ha invertito la rotta, abbandonando un gommone con 150/200 immigrati in mezzo al Mediterraneo e in direzione dell'Italia. La Valletta ...

Migranti - 132 soccorsi al largo di Tripoli dopo un naufragio : “Sono stati riportati nei lager” : Due imbarcazioni con 120 e 12 Migranti sono state soccorse ieri da un rimorchiatore libico: i naufraghi, secondo Avvenire, sono stati ricondotti nei campi di detenzione.Continua a leggere

Naufragio Migranti : ricerche senza sosta : ANSA, - CAGLIARI, 18 NOV - Sono proseguite tutta la notte, e si sono intensificate questa mattina, le ricerche degli otto migranti algerini dispersi al largo di Sant'Antioco, sulla costa sud ...

Almeno due Migranti sono morti in un naufragio al largo della Sardegna : Sabato mattina la Guardia costiera ha trovato il corpo di un migrante morto in un naufragio avvenuto venerdì al largo dell’Isola del Toro, vicino a Sant’Antioco: è il secondo morto accertato, ma dovrebbero esserci altri otto dispersi. La barca era

Migranti - naufragio al largo della Sardegna : due morti - otto dispersi : Si aggrava il bilancio del naufragio di un barchino con a bordo 13 Migranti avvenuto al largo della Sardegna. Secondo quanto riporta l'Unione Sarda, dopo il ritrovamento di un primo corpo, un secondo ...

Migranti - due morti nel naufragio in Sardegna : E' stato recuperato il cadavere di un altro migrante annegato nel naufragio di venerdì pomeriggio a 5 miglia a nord ovest dell'isola del Toro, poco più che uno scoglio, a sud dell'Isola di Sant'...

Naufragio di Migranti al largo della Sardegna - due morti e diversi dispersi : Sono andate avanti per tutta la notte e proseguono senza soluzione di continuità, con le motovedette della Guardia costiera di Sant’Antioco, della Guardia di Finanza, e con gli elicotteri dei finanzieri e dell’Aeronautica Militare, le ricerche dei migranti dispersi nel Naufragio di ieri pomeriggio a 5 miglia a nord ovest dell’isola del Toro, poco p...

Migranti - Naufragio al largo delle coste sarde : U n altro Naufragio nel Mediterraneo ma, stavolta, vicino alle coste italiane, precisamente a quelle della sardegna: un barchino sul quale sarebbero stati imbarcati 13 Migranti, forse di nazionalità ...

Naufragio di Migranti in Sardegna : un morto e 10 dispersi : Cagliari, 15 nov. (AdnKronos) - Tragedia in mare questo pomeriggio al largo della Sardegna. Un giovane è morto dopo che una barca carica di migranti si sarebbe rovesciata a circa 5 miglia a nord ovest dell’Isola del Toro, a sud dell’Isola di Sant’Antioco. Secondo i racconto di tre superstiti ci sare