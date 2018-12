Michelle Obama sorprende tutti con stivali glitterati fin sopra al ginocchio da 4000$

Michelle Obama - stivali da fashion icon : Il total look Balenciaga di Michelle Obama a BrooklynIl total look Balenciaga di Michelle Obama a BrooklynIl total look Balenciaga di Michelle Obama a BrooklynIl total look Balenciaga di Michelle Obama a BrooklynIl total look Balenciaga di Michelle Obama a BrooklynIl total look Balenciaga di Michelle Obama a BrooklynPer Michelle Obama, la fine del suo mandato ufficiale come Flotus ha rappresentato non solo la chiusura di un capitolo, ma anche e ...

Michelle Obama indossa stivali glitterati da 4mila dollari e fa impallidire Carrie di "Sex and the city" : Un'apparizione davvero fashion quella di Michelle Obama, in occasione della presentazione del suo libro Becoming. La mia storia insieme a Sarah Jessica Parker, star di Sex and the City chiamata ad intervistarla. La moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti, infatti, ha indossato un paio di stivali firmati Balenciaga dal valore di circa 4mila dollari.Mercoledì sera, presso il Barclays Center di Brooklyn, Michelle Obama ha sfoggiato gli ...

Michelle Obama ha rivelato il suo ultimo pensiero prima di lasciare la Casa Bianca : "Bye Felicia!". Michelle Obama ha scatenato le risate di Jimmy Fallon e dello studio di del Tonight Show quando le hanno chiesto cosa le passasse per la testa nell'istante in cui lei e il marito Barack Obama il giorno dell'inizio della presidenza Trump. Jimmy Fallon le ha mostrato la foto in cui lei e l'ex presidente stavano salutando i presenti dall'aereo presidenziale.Bye Felicia è una citazione, presa dalla commedia Friday. È ...

Michelle Obama e la bella lettera a una giovane se stessa : «Non pensare mai di non essere abbastanza» : «Cara Miche, eccoti qui, nella tua giacca di jeans e nelle tue trecce, molto lontano da quel piccolo appartamento nella zona di South Side a Chicago. Sei in una delle migliori università del mondo. Stai sorridendo, e fai bene a farlo, hai lavorato duramente per questo». Inizia così la lettera che l’ex First Lady, oggi 54 anni, ha scritto rivolgendosi a una giovane se stessa, prima dell’ultimo anno di Princetown. Michelle Obama ha ...

Michelle Obama lancia una linea di vestiti : Michelle Obama ha scritto la sua autobiografia, che è appena uscita e già acclamata da pubblico e critica, dove lancia un messaggio di forza e speranza per tutti: “Il mio ritratto e quello di Obama sono alla National Portrait Gallery di Washington scrive Michelle e questo ci intimidisce. Dubito che qualcuno considerando la nostra infanzia e le nostre condizioni sociali avrebbe mai potuto pronosticare che saremmo finiti su quelle pareti. Se c’è ...

Michelle Obama crea una linea di vestiti : Michelle Obama smessi i panni di First Lady,si è messa a scrivere la sua autobiografia, appena uscita e già acclamata da pubblico e critica, dove lancia un messaggio di forza e speranza per tutti: “Il mio ritratto e quello di Obama sono alla National Portrait Gallery di Washington scrive Michelle e questo ci intimidisce. Dubito che qualcuno considerando la nostra infanzia e le nostre condizioni sociali avrebbe mai potuto pronosticare che saremmo ...

Meghan Markle - in segreto alla presentazione del libro di Michelle Obama a Londra - Sky TG24 - : L'incontro è avvenuto al Southbank Center dove l'ex First Lady americana ha presentato al pubblico britannico il suo libro autobiografico "Becoming"

Sanremo 2019 : Claudio Baglioni vuole Michelle Obama (RUMORS) : Siamo solo a dicembre ma c'è già fermento per il festival più amato in assoluto: quello di Sanremo, che avrà luogo nella settimana dal 5 al 9 febbraio, come tradizione. Finora abbiamo un'unica certezza: sarà di nuovo Claudio Baglioni a condurre la maratona musicale, ma non sappiamo da chi sarà affiancato. Tante novità, però, arrivano da oltreoceano. Sanremo 2019, potrebbe esserci la partecipazione di Michelle Obama Stanno arrivando indiscrezioni ...

Michelle Obama a Meghan Markle : «Non avere fretta»

Michelle Obama a Meghan - non avere fretta : ANSA, - ROMA, 3 DIC - "Prendersi del tempo" e "non avere fretta" di adattarsi ad una vita "che non aveva mai sognato di poter condurre". E' il consiglio di Michelle Obama a Meghan Markle. In un'...

Festival di Sanremo 2019 : contattata anche Michelle Obama : News e gossip Festival di Sanremo 2019: Baglioni vuole Michelle Obama Fervono i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo, in onda su Rai Uno dal 5 al 9 febbraio 2019. Per il secondo anno consecutivo è Claudio Baglioni a tenere in mano le redini della kermesse musicale più importante d’Italia. E tra le tante […] L'articolo Festival di Sanremo 2019: contattata anche Michelle Obama proviene da Gossip e Tv.

Michelle Obama salta tour libro per Bush : ANSA, - NEW YORK, 3 DIC - Michelle Obama salterà le tappe europee del tour per promuovere il suo libro 'Becoming' per partecipare al funerale di George H.W Bush. Lo ha annunciato la stesse First Lady ...

Michelle Obama salta tour libro per Bush : Michelle ha inoltre chiesto ai suoi lettori di unirsi a lei nel suo omaggio a Bush e al suo straordinario contributo al mondo. Le commemorazioni per l'ex presidente sono iniziate oggi e si ...

Michelle Obama supporta Meghan Markle : Michelle Obama ha rilasciato un'intervista, per fornire alcuni consigli a Meghan Markle . Come riporta l' Express , l'ex First Lady statunitense ha spiegato che, come lei, Meghan è al momento al ...