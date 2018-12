Messa di Natale nel Colonnato della Città metropolitana di Bari

Santa Messa di Natale in Vaticano - diretta tv su Rai 1 e Tv2000 lunedì sera : La Santa Messa di Natale in Vaticano 2018 sarà mandata in onda la sera di lunedì 24 dicembre, a partire dalle ore 21:20 circa, da Rai 1 e da Tv2000. Come ogni anno l'evento sarà trasmesso in mondovisione dalla Basilica di San Pietro e sarà seguito da altre due trasmissioni televisive incentrate sul tema della Santissima Natività. La mattina di Natale, alle 11:55 circa, invece, Rai 1 trasmetterà il Messaggio natalizio e la benedizione urbi et ...

Bologna - cantano “Bella Ciao” durante il concerto di Natale : polemiche per la Messa. Il parroco : “Mi scuso per l’errore” : Il titolo della locandina era: “concerto corale di Natale, serata di musica e intercultura”. Gli organizzatori, in scaletta, avevano inserito anche “Bella ciao“, considerandola una canzone popolare. E così nella chiesa Santa Teresa del Bambin Gesù, a Bologna, il coro ha cantato la canzone simbolo della Resistenza. Il video della serata ha fatto il giro del web e ha suscitato le polemiche. Il deputato di Forza Italia, ...

“Babbo Natale non esiste. Sono i vostri genitori” : l’affermazione del frate durante la Messa fa piangere i bambini presenti in chiesa : “Babbo Natale non esiste“. L’affermazione, di quelle che a un certo punto arriva a bruciapelo nella vita di ogni bambino, stavolta è stata fatta da padre Simone Farci, nella parrocchia di Sant’Antonio (Quartu). A raccontare l’episodio è L’Unione Sarda. La chiesa piena, e all’improvviso il frate, parlando di Gesù e di Maria si è fatto scappare l’amara verità. “Si parlava di Babbo Natale ...

Programmare Messaggi su WhatsApp : la guida per Natale e Capodanno : Vi sarà senz'altro capitato di avere l'esigenza di Programmare un messaggio su WhatsApp, da scrivere subito e da far recapitare al destinatario in un altro momento. Un anniversario, un compleanno, o anche solo un semplice augurio per il Capodanno che sta per arrivare: volete essere sicuri che la comunicazione arrivi all'ora che volete, senza intoppi, ed è cosa che possiamo comprendere perfettamente. Il servizio di messaggistica istantanea, ...

Messa di Natale in Vaticano : Papa Francesco presiederà le celebrazioni a San Pietro : Mancano ormai pochi giorni ai festeggiamenti di Natale e a Roma fervono i preparativi per le celebrazioni liturgiche presiedute da Papa Francesco. In Vaticano si attende un folto programma di impegni per il Santo Padre, fino al giorno dell’Epifania. Si comincerà lunedì 24 dicembre con la Solennità del Natale presso la Basilica Vaticana alle ore 21.30. Il Pontefice celebrerà la Messa della Vigilia all’interno della Cappella Papale, con il canto ...

Don Farinella e la politica in Chiesa : "Chi vota Salvini uccide Dio. Non faccio la Messa a Natale per protesta" : ...e la politica spicciola dei buoni e dei cattivi Lascia abbastanza interdetti la decisione di Don Paolo Farinella di non celebrare la messa di Natale come forma di "protesta" evidentemente politica. ...

