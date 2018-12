Mercati europei negativi dopo rialzo tassi della Fed

Vendite sui Mercati europei dopo rialzo tassi Fed : Esordio negativo per le principali borse europee , dopo il calo registrato da Wall Street sul rialzo del costo del denaro deciso dalla Fed , nonostante la contrarietà del presidente Donald Trump . Nel ...

Mercati europei in rosso : paura che l'economia si fermi in Cina : Il tasso di crescita è stato il più basso in 15 anni di tempo a novembre, e questo alimenta le paure di una frenata della seconda economia al mondo. A livello settoriale, i titoli delle case ...

Brillano i Mercati europei e Piazza Affari a metà giornata : Tutte positive le Borse del Vecchio Continente e Piazza Affari , che si allinea al trend generale, scommettendo in una evoluzione positiva delle relazioni commerciali fra USA e Cina . restano ...

Piazza Affari rimbalza assieme ai Mercati europei : Buona partenza per Piazza Affari e le altre borse europee , che rimbalzano dopo un inizio di settimana difficile. I mercati guardano però con molta attenzione all'evoluzione delle vicende europee - la ...

Borsa : Milano chiude positiva - +0 - 53% - ; bene tutti i Mercati europei : Chiusura positiva per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,53% a 18.741,98 punti. bene tutte le Borse europee ma lontane dai massimi di seduta. Ben intonate dall'accordo sul taglio ...

Mercati europei in stand-by : Il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha incontrato, sempre a Buenos Aires, il Commissario Pierre Moscovici . "Fiducioso di evitare la procedura di infrazione, il dialogo con Bruxelles continua ", ...

Manovra - Mercati finanziari europei incerti : Non si registrano scossoni nè crolli ma regna l'attesa a conoscere gli sviluppi sia dell'Italia ma anche il negoziato per la Brexit. Non è totalmente negativo il bilancio dell'asta dei Btp, oggi ...

Vendite diffuse sui Mercati europei : Finale negativo per le principali borse europee con Piazza Affari tra i listini peggiori del Vecchio Continente . Sul sentiment degli investitori prevale il nervosismo per l'attesa che la Commissione ...

Mercati europei positivi con Milano in testa : Borse europee timidamente positive con Piazza Affari in pole position . In focus la Brexit , con la premier inglese Theresa May che continua a tener duro nonostante l'accordo con l'Ue per la ...

Mercati europei positivi : Aprono al rialzo le principali borse del Vecchio Continente, Milano compresa, in scia al rimbalzo messo a segno dai Mercati statunitensi , la vigilia e, l' intonazione positiva delle piazze asiatiche, ...

Positivi i Mercati europei. A Milano focus su TIM e Carige : Acquisti diffusi sui listini azionari europei , con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Si attende con ansia la risposta del governo italiano alla ...

Giornata all'insegna delle vendite per i Mercati europei : Finale di Giornata negativo per i mercati del Vecchio Continente , in linea con la borsa di Milano, che termina in rosso. A Wall Street, lo S&P-500 prosegue le contrattazioni in calo. L' Euro / ...

Poco mossi i Mercati europei : Partenza in cauto rialzo per le principali borse europee, con l'attenzione degli operatori che non perde di vista la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e l'outlook più debole sulla crescita. ...

Trump perde la Camera - Mercati europei ai massimi di tre sedute : ... ma quello che conta per i mercati sono le misure che verranno implementate in materie come commercio, assistenza sanitaria, immigrazione e politica fiscale. L'indice paneuropeo EuroStoxx 600 ...