Menù di Natale goloso e sano? Ecco i consigli del dietologo dei vip!

Dieta Parker - Menù settimanale per dimagrire prima di Natale : La Dieta Parker rispetto alle altre diete può far dimagrire prima di Natale poichè prevede solo il consumo di alcuni alimenti. Ecco quali nel menù .

Birra e Natale con il Menù “speciale feste”dello Chef Salvatore Garofalo #xmas : Se non avete mai pasteggiato alla Vigilia di Natale con la vostra Birra preferita, vi daremo la scusa giusta per dire addio al solito cenone di Natale, bevande comprese. Non si può scordare proprio a Natale che la Birra è una bevanda che aggrega, che fa calore, che restituisce il piacere di condividere con qualcuno un momento di relax o un pasto. Una recente ricerca commissionata da AssoBirra ad AstraRicerche che indaga i consumi di Birra in ...