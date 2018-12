Mef | si dimette il capo di gabinetto | la presunta ‘manina’ indicata dal M5S

Roberto Garofoli si dimette da capo gabinetto del Mef - : Accusato di aver portato in manovra una norma pro-Croce Rossa, era da tempo sotto attacco del M5S. Il passo indietro nel giorno dell'accordo tra Roma e Ue . Tria: "Scelta non legata alla manovra"

Garofoli - si dimette capo di gabinetto Mef : è considerato ‘la manina’ che aveva inserito in manovra norma su Croce Rossa : Ha rassegnato le dimissioni il capo di gabinetto del ministero dell’Economia Roberto Garofoli. A quanto apprende l’Adnkronos, al suo posto, accanto a Giovanni Tria, potrebbe arrivare Luigi Carbone, esperto di semplificazione amministrativa e già componente dell’autorità per l’Energia elettrica. Ex magistrato, arrivato al Tesoro con l’allora ministro Pier Carlo Padoan sotto i governi Pd di Renzi e poi Gentiloni, è considerato il responsabile di ...