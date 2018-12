McLaren P1 GTR | incredibile omaggio alla monoposto F1 di Ayrton Senna FOTO

sportfair

: Esemplare unico la McLaren P1 GTR Senna su - ReportMotori : Esemplare unico la McLaren P1 GTR Senna su - bestraider : RT @motorionline: #McLaren #P1GTR in versione speciale ispirata alla #F1 di #AyrtonSenna [FOTO] - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #McLaren #P1GTR in versione speciale ispirata alla #F1 di #AyrtonSenna [FOTO] -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) La potentissima P1 GTR sfoggia una livrea impreziosita dai colori iconici dell’ex-sponsor Marlboro La divisioneSpecial Operations (MSO) ha completato un nuovo progetto su misura dedicatoP1 GTR per celebrare il trentesimo anniversario del primo campionato mondiale di Formula 1 di. La P1 GTR sfoggia una livrea impreziosita dai colori iconici dell’ex-sponsor Marlboro, sinonimo diper oltre 20 anni.L’auto è stata commissionata da un collezionistatifoso difin da piccolo e voleva realizzare un tributo per il pilota scomparso prematuramente che riecheggiasse per sempre. Lavorando in stretta collaborazione con il team MSO negli ultimi tre anni, il proprietario ha supervisionato ogni dettaglio del progetto, ottenendo una vettura degna dello stessoI colori fondamentali sono i famosi...