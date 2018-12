Marte | InSight ha posizionato il suo primo strumento scientifico sulla superficie del

Marte : InSight realizza il suo primo autoritratto con lo sfondo polveroso del Pianeta Rosso : Neanche InSight è immune alla moda del selfie: giunto da poco a destinazione, il lander targato Nasa ha infatti realizzato il suo primo autoritratto con lo sfondo polveroso del Pianeta Rosso . L’immagine, ottenuta grazie alla fotocamera installata sul braccio robotico di InSight, deriva in realtà da un collage di 11 scatti colti separatamente e uniti in un secondo momento: una tecnica di processamento già utilizzata con un altro ‘collega’ Nasa, ...

Sonda InSight - primo servizio fotografico da Marte : un mosaico di 11 immagini : Dopo il primo selfie, inviato lo scorso 27 novembre, per il lander InSight della Nasa ora è la volta del primo servizio fotografico completo da Marte . Si tratta di un mosaico di 11 immagini fatto con lo stesso procedimento utilizzato in precedenza dal rover Curiosity, nel quale molte immagini sovrapposte vengono prese e cucite insieme. Nel servizio fotografico si vedono il pannello solare del lander, il suo braccio robotico e gli strumenti di ...

Marte - il vento echeggia tra le polveri : da InSight la prima testimonianza sonora : È arrivato su Marte solo due settimane fa e già si è messo all’opera per rispondere agli interrogativi della comunità scientifica ed esaudire la curiosità degli appassionati: il lander InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and HeatTransport) della Nasa, il cui ‘udito’ acuto – lo scorso 1° dicembre – è stato in grado di percepire il soffio della brezza che spira sul pianeta ed ha fornito la prima testimonianza sonora ...