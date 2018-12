Marocco | turiste scandinave uccise | arrestati tre presunti responsabili - Online il video

Turiste scandinave uccise in Marocco - si indaga per terrorismo. Diffuso il video della decapitazione : Prende sempre più piede la pista del terrorismo per l'omicidio di Louisa e Maren, le due Turiste scandinave in Marocco . L'ipotesi, inizialmente scartata, si è rafforzata 24 ore dopo la scoperta dei cadaveri delle due ragazze, alle pendici del Monte Toubkal, a una settantina di chilometri da Marrakech. Alla base della svolta un video della decapitazione delle giovani, Diffuso sul web. Nelle terribili immagini, finite su Facebook, si ...

Marocco - le due turiste scandinave violentate e uccise : «È terrorismo». C’è un video sulla decapitazione Le foto : Le due escursioniste volevano raggiungere la vetta del monte Toubkal: i loro corpi ritrovati in un villaggio alla partenza dell’ascesa. Indagini in corso

Turiste scandinave sgozzate e forse stuprate in Marocco : arrestati tre uomini : Una vicenda che presenta ancora tanti punti oscuri. Protagoniste due ragazze scandinave , la norvegese Maren Ueland e la danese Louisa Vesterager Jespersen, rispettivamente di 28 e 24 anni. Le due giovani si erano conosciute tra i banchi di un’università del sud della Norvegia ed avevano progettato un viaggio di un mese in Marocco . Meta finale di questa lunga vacanza sarebbe stata un’escursione sul Toubkal, la montagna più alta del Nord Africa, ...

Turiste uccise durante una vacanza in Marocco : avevano 24 e 28 anni : Studentesse trovate morte con una ferita da arma da taglio al collo in vacanza. Secondo un testimone rimasto anonimo ma citato dai media le due Turiste scandinave “sarebbero state decapitate”, ma è ancora da verificare. Erano in Marocco, sulle montagne dell’Alto Atlante e, come reso noto dal ministero degli Interni, i corpi delle due giovani donne, una di origine danese e l’altra norvegese, sono stati ritrovati lunedì mattina in una “regione ...