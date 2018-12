Marocco | turiste scandinave uccise | 4 arrestati fedeli all' Isis - Online il video

Marocco - ci sarebbe il terrorismo islamico dietro le morte delle due turiste scandinave : Inizialmente si pensava ad un’aggressione a sfondo sessuale compiuta da un gruppo di ragazzi, finita nel peggiore modi. Ma col passare delle ore l’ombra del terrorismo di matrice islamica si allunga sulla morte di Maren Ueland e Louisa Vesterager Jespersen, le due ragazze scandinave trovate prive di vita lunedì mattina nella loro tenda, vicino a Chamharouche, nei pressi del villaggio di Imlil, nella regione dell’Alto Atlante in Marocco. Infatti, ...

Marocco - turiste scandinave uccise : tre sospetti arrestati. Spunta un video della decapitazione : ipotesi terrorismo : Le autorità di Rabat hanno arrestato altre tre persone sospettate di aver ucciso le due turiste scandinave decapitate alle pendici del Monte Toubkal in Marocco, i cui cadaveri sono stati ritrovati lunedì mattina. Intanto prende piede la pista del terrorismo. Ad avallarla un video della decapitazione, comparso ieri su Facebook e dichiarato autentico dall’intelligence danese, che ha rafforzato il sospetto di un omicidio di matrice islamica, ...

Turiste scandinave uccise in Marocco - si indaga per terrorismo. Diffuso il video della decapitazione : Prende sempre più piede la pista del terrorismo per l'omicidio di Louisa e Maren, le due Turiste scandinave in Marocco. L'ipotesi, inizialmente scartata, si è rafforzata 24 ore dopo la scoperta dei cadaveri delle due ragazze, alle pendici del Monte Toubkal, a una settantina di chilometri da Marrakech. Alla base della svolta un video della decapitazione delle giovani, Diffuso sul web. Nelle terribili immagini, finite su Facebook, si ...

Marocco - le due turiste scandinave violentate e uccise : «È terrorismo». C’è un video sulla decapitazione Le foto : Le due escursioniste volevano raggiungere la vetta del monte Toubkal: i loro corpi ritrovati in un villaggio alla partenza dell’ascesa. Indagini in corso

