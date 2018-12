Marocco | giovani ragazze uccise | arrestato un uomo | si cercano i complici

Blastingnews

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Dueamiche, che frequentavano la stessa università nel sud della Norvegia avevano deciso di affrontare insieme un viaggio "di Natale" in, che sarebbe dovuto durare un mese. Il tipo di viaggio era considerato sufficientemente sicuro, in quanto ilnon è uno dei paesi considerati pericolosi. Non molto lontano dal villaggio di Imlil, in prossimità di Chamharouche, le duepurtroppo hanno incontrato, imprevedibilmente, la morte. Helle Petersen, la madre di una delle dueaveva sentito la figlia per l'ultima volta il 9 dicembre, ed ha inoltre dichiarato che leprima della partenza avevano preso tutte le precauzioni possibili.Il ritrovamento delleLouisa Vesterager Jespersen, 24 anni, danese e Maren Ueland, 28 anni, norvegese, sono state ritrovate già morte, da alcuni turisti, vicino al villaggio di Imlil, dove partono le scalate per la ...