Mario Martone racconta una scena di Capri revolution

Capri-Revolution - per Mario Martone il futuro è donna (recensione) : La voglia di palingenesi è sin nel titolo dell'ultimo film di Mario Martone , Capri-Revolution . Ma chi sono i rivoluzionari in questa storia? Forse i giovani cosmopoliti riuniti nella comune proto-hippie guidata dal carismatico pittore Seybu (Reinout Scholten Van Aschat), spiritualisti dediti a vegetarianesimo e nudismo, alla fusione edenica con la natura nella Capri del 1914. O forse il laico e scientista dottor Carlo (Antonio Folletto), ...

CAPRI-REVOLUTION di Mario Martone – La recensione : Mario Martone conclude la sua trilogia sulla storia dell’Italia, dopo Noi credevamo e Il giovane favoloso, con CAPRI-REVOLUTION , presentato in concorso ufficiale alla 75^ Mostra del Cinema del Venezia. Il film, ambientato nel 1914 a Capri, narra la storia di Lucia, interpretata da Marianna Fontana, ormai “divisa da Indivisibili”: è una ragazza pastore che incontra un gruppo di giovani del nord Europa, i quali, trovando ...

Il regista Mario Martone : “Cinepanettoni? Ne ho visti diversi. Il cinema italiano deve essere grato a Zalone” : Mario Martone , ospite nella redazione Fatto.it (qui il video della diretta), ha presentato il suo nuovo film, Capri Revolution nelle sale italiane dal 20 dicembre. Nella lunga chiacchierata sulla sua carriera di regista cinema tografico e teatrale, Martone ha confessato di aver visto al cinema diversi “cinepanettoni”. “Ne ho visto qualcuno. Ce n’era uno che mi divertiva e che volevo andare a vedere, ma non ricordo se l’ho visto. Mi pare fosse ...

Mario Martone : «La mia rivoluzione? Una ragazza sull'isola» : Cosa accade se una ragazza solitaria, che vive secondo le regole arcaiche della sua famiglia patriarcale, incontra un gruppo di giovani che hanno scelto proprio la sua isola, Capri, per esplorare la ...

Mario Martone 'Il passato per parlare dell oggi. Gli steccati non sono mai la soluzione' : A Capri all'inizio del Novecento viveva il pittore e utopista tedesco Karl Diefenbach che nell'isola al largo di Napoli stabilì la sua comunità, un mondo hippie ante litteram fatto di rapporto stretto ...

Capri-Revolution. Incontro con Mario Martone e il cast del film : Non giriamoci intorno, stare al mondo è complesso e non si può pensare che per risolvere i problemi basti tagliare con l'accetta le questioni, con quattro frasi superficiali buttate lì. Anzi, il ...