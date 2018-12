Maria Pedraza da La Casa di Carta ed Elite a Toy Boy | la nuova serie thriller ed erotica

optimaitalia

: #MariaPedraza da #LaCasadiCarta ed #Elite a #ToyBoy, la nuova serie thriller ed erotica spagnola… - OptiMagazine : #MariaPedraza da #LaCasadiCarta ed #Elite a #ToyBoy, la nuova serie thriller ed erotica spagnola… - songwrithes : RT @songwrithes: Raga, ma quanto sono belli Jaime Lorente e Maria Pedraza - aletheiajansen : Maria Pedraza ha rotto le palle con le storie del suo gatto -

(Di giovedì 20 dicembre 2018)Volto rivelazione della serialità spagnola,dopo Ladiedè la protagonista di unatv dal titolo Toy Boy, una produzione originale che debutterà in Spagna (e sarà acquistata da Netflix?) il prossimo anno.Il tenero "agnellino" Alison de Lade Papel e la spregiudicata Marina dilasciano spazio ad un nuovo ruolo per la giovane attrice, compagna del collega Jamie Lorente con cui ha recitato in entrambe le.Il nuovo progetto è unadrammatica a tinte forti: Toy Boy racconta la storia di Hugo, avvenente e disinibito spogliarellista interpretato da Jesus Mosquera che si sveglia una mattina su una barca a vela dopo una notte di bagordi senza memoria di quanto gli è accaduto nelle ultime ore. Al suo fianco, il corpo di un uomo carbonizzato: Hugo è convinto di non essere colpevole di quell'omicidio, ma viene condannato a 15 ...