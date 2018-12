Marco Travaglio silura Berlusconi | “E’ un delinquente | avrebbe l’ergastolo con le leggi

Il Fatto Quotidiano si è rinnovato - Marco Travaglio : “Più pagine con più spazio per storie - idee e inchieste” : Da martedì 11 dicembre il Fatto Quotidiano ha migliorato il suo aspetto, aumentato le pagine complessive (1440 pagine in più in un anno) e rinnovato una buona parte della grafica per affrontare un mercato editoriale sempre più complicato ed esigente, scommettendo sui propri contenuti e sulla voglia di fare informazione. Il direttore Marco Travaglio racconta l’evoluzione del Quotidiano, pensato per ospitare più inchieste, dossier con pagine ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che il 5 Stelle Dall’Osso è passato a Forza Italia in nome dei diritti dei disabili? : E’ vero che il deputato dei Cinque Stelle Matteo Dall’Osso che è passato dall’oggi al domani a Forza Italia ha trovato lì grande libertà, grande autonomia e soprattutto grande sensibilità per le battaglie sulla disabilità? E’ vero che della strage di piazza Fontana di cui, il 12 dicembre, ricorre il 49° anniversario, non si sa nulla, non si sa chi sia stato, né chi l’abbia ordinata e quindi è tutto un mistero? ...

Marco Travaglio - l'umiliazione finale di Augusto Minzolini : che soprannome gli assegna : Michail Suslov , per la cronaca e per la storia, è stato uno dei grandi artefici della museruola mediatica dell'Unione sovietica dagli anni Trenta agli anni Ottanta, quasi un 'padre ideologico' del ...

Vignetta anti-Toninelli - è scontro tra Vauro e Marco Travaglio : «Una censura». «No, una Vignetta sbagliata». È botta e risposta tra il vignettista Vauro e il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio. Uno scontro che nasce dalla mancata pubblicazione, sul ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che la Trattativa Stato-mafia ha accorciato la stagione delle stragi? : E’ vero che la decisione della ministra della Salute Giulia Grillo di destituire i membri non permanenti del Consiglio superiore di Sanità è un attacco alla scienza e alla competenza? E’ vero che dopo tutte le norme varate dai ministri Brunetta, Madia, e prossimamente anche Giulia Bongiorno, adesso tutti “i furbetti del cartellino” vengono licenziati immediatamente e con grande facilità? E’ vero, come dicono in ...

Marco Travaglio - pur di difendere il M5S si scorda persino di attaccare Berlusconi : Chi si aspettava, tra i lettori del Fatto Quotidiano , l'attacco in tromba contro Silvio Berlusconi è rimasto con l' amaro in bocca . L'occasione era ghiotta, perchè martedì 4 dicembre l'ex avvocato ...

Marco Travaglio : "Grande clamore mediatico per papà Di Maio - poco per la trattativa Stato Mafia" : Sono toni molto duri quelli che Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano , riserva oggi al ruolo dell'informazione in Italia. Il ragionamento parte dalla considerazione di quanti "articoli di ...

Marco Travaglio - 'Forza sinistra!' in prima sul Fatto quotidiano : la martellata a Renzi - Boschi e Berlusconi : A Marco Travaglio non par vero: se Matteo Renzi fonderà davvero il suo nuovo partito raccogliendo quel che resta di Forza Italia , tra dirigenti ed elettori, il direttore del Fatto quotidiano avrà un ...

Accordi&Disaccordi - ospiti Marco Travaglio e Pietro Senaldi su Nove venerdì 30 novembre alle 22.45 : Riflettori accesi nel Loft di “Accordi&Disaccordi” per la nuova puntata in onda sul canale Nove di Discovery Italia venerdì 30 Novembre alle 22.45, subito dopo il live di “Fratelli di Crozza”. Le spine in seno alla maggioranza per la Finanziaria da riscrivere; le polemiche per il caso tessere e reddito di cittadinanza; gli imbarazzi del vicepremier Luigi Di Maio sulle presunte assunzioni in nero nell’azienda del padre. ...

Lettera aperta a Marco Travaglio sulla politica estera raccontata dal Fatto Quotidiano : Pertanto la cronica inconsistenza delle pagine della politica estera rispetto agli interni la giustificai come frutto di una precisa scelta editoriale volta a concentrarsi sulla cronaca giudiziaria e ...

Luigi Di Maio scaricato da Marco Travaglio - brutale umiliazione in prima pagina sul Fatto quotidiano : Ha scaricato subito suo padre, Luigi Di Maio . Ma ora, a scaricare lui, ci pensa il Fatto quotidiano con una brutale vignetta in prima pagina. La firma Mannelli , e il capo del M5s esce con le ossa ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che in Campania servono nuovi inceneritori? : E’ vero che a Bari una bambina figlia di genitori “no vax” ha contagiato come gli untori altri bambini e adulti della sua gravissima infezione? E’ vero che a Napoli e in Campania per superare emergenza improvvisamente manifestatasi sui rifiuti ci vogliono nuovi inceneritori che, come dice Matteo Salvini, non inquinano e producono invece ricchezza oltreché salute e ambiente? E’ vero che la riforma del governo sulle ...

Otto e mezzo - la lezione drastica di Mara Carfagna a Marco Travaglio : 'Surreale - continua a sognare' : ... quasi una paresi facciale: 'Molto fantasiosa la ricostruzione di Travaglio - ha detto l'ex ministro - ma naturalmente è surreale questa visione del mondo che si fonda su angeli e demoni, bene e male,...

Fatto Quotidiano - rivolta contro Marco Travaglio in redazione : dopo anni passati a far le pulci a tutti... : Ieri, su queste pagine, Brunella Bolloli ha già riferito della limacciosa assemblea di cui Dagospia aveva fornito una cronaca veritiera, al punto da essere confermata dalla smentita del Comitato di ...