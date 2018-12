Marchisio e l’addio alla Juve | “Era il momento giusto dopo tanti anni | ora sto bene allo

calcioweb.eu

(Di giovedì 20 dicembre 2018) In un’intervista rilasciata a La Stampa Claudio, ex centrocampista dellantus e della Nazionale, ha spiegato l’addio ai bianconeri, squadra nella quale è nato calcisticamente: “Era ila Torino avevo dato tutto. Trovare ogni stagione nuova linfa, nello stesso ambiente, con le stesse persone è dura. Migliorarsi con costanza in una sola società è complicato, per questo chi riesce si chiama bandiera“.In estate,ha scelto di passareZenit, nel campionato russo. Un calcio diverso, che apprezza e lo stimola: “Qui sto, lo Zenit è una squadra ambiziosa con 100 anti di storia e ha dei tifosi da brividi che cantano dal primo all’ultimo pure quando si perde. A San Pietroburgo c’è una sola squadra estadio c’è la città intera. Nei primi cinque minuti cantano sempre l’inno dei club e gli ...